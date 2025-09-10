Ankara’da acı olay: 15 yaşındaki Fatih akranının bıçaklı saldırısında hayatını kaybetti

Ankara'da bir parkta yaşanan bıçaklı saldırıda ağır yaralanan 15 yaşındaki Fatih Acacı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

10 Eylül 2025

Ankara'da bir parkta akran dehşeti yaşandı. 15 yaşındaki Fatih Acacı, yaşıtı D.G. tarafından bilinmeyen nedenden dolayı bıçaklı saldırıya uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunun farklı yerlerinden bıçaklanarak ağır yaralanan Fatih Acacı, sevk edildiği hastanedeki tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

