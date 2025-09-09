Muş'ta korku dolu anlar! Sokak ortasında mermiler havada uçuştu: 2 ölü
Muş’un Bulanık ilçesinde sokak ortasında dehşet anları yaşandı. 2 kişinin yaşamını yitirdiği kavga anına ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Korku dolu anlar Muş'un Bulanık ilçesinde meydana geldi. İki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
SOKAK ORTASINDA MERMİLER HAVADA UÇUŞTU
Tarafların birbirine ateş açtığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde art arda silah sesleri duyulurken, çevrede büyük panik yaşandığı görüldü.