Giriş Tarihi: 09 Eylül 2025 20:13

Muş'ta korku dolu anlar! Sokak ortasında mermiler havada uçuştu: 2 ölü (İHA)

2 ÖLÜ 3 YARALI

Kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.