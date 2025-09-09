takvim-logo

Muş'ta korku dolu anlar! Sokak ortasında mermiler havada uçuştu: 2 ölü

Muş’un Bulanık ilçesinde sokak ortasında dehşet anları yaşandı. 2 kişinin yaşamını yitirdiği kavga anına ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Korku dolu anlar Muş'un Bulanık ilçesinde meydana geldi. İki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

SOKAK ORTASINDA MERMİLER HAVADA UÇUŞTU
Tarafların birbirine ateş açtığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde art arda silah sesleri duyulurken, çevrede büyük panik yaşandığı görüldü.

2 ÖLÜ 3 YARALI
Kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

