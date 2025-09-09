takvim-logo

Beşiktaş'ta geçtiğimiz gün bir mekandan çıkan manken Şevval Şahin'in bir kız arkadaşı ile birlikte bindiği otomobilin camında Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenmiş 'Resmi Hizmete Mahsustur' yazılı kart olduğu görülmüştü. Şahin'in erkek arkadaşı iş insanı Burak Ateş'e ait olduğu öğrenilen otomobilin camındaki kartın sahte olduğu ortaya çıktı. Aracın şoförü M.A. hakkında 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan adli işlem başlatıldı.

Beşiktaş'ta dün gece yanındaki kız arkadaşı ile birlikte bir mekandan çıkan manken Şevval Şahin'in bindiği otomobilin ön camında Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenmiş 'Resmi Hizmete Mahsustur' yazılı kart olduğu görüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI
Otomobilin ön camındaki kart hakkında sosyal medyada oluşan tepkilerin ardından İstanbul Emniyeti konuyla ilgili inceleme başlattı.

Yapılan incelemede, aracın manken Şahin'in sevgilisi iş insanı Burak Ateş'e ait olduğu belirlendi.

Polis ekipleri tarafından yakalanan araç, şoförü M.A. ile birlikte polis merkezine götürüldü. Şoför M.A. hakkında 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan adli işlem başlatıldı.

