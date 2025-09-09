Giriş Tarihi: 09 Eylül 2025 19:38

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, örgüt içerisinde faaliyetlerde bulunduğu ve hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunduğu tespit edilen yabancı uyruklu bir şüphelinin Çorum il merkezinde bir adreste gizlendiğini belirledi.

Kırmızı bültenle aranıyordu | DEAŞ'lı terörist Çorum'da kıskıvrak yakalandı (İHA)

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda ise ele geçirilen çok sayıda dijital materyal ve dokümanlara el konuldu.