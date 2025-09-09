Mars’ın katı iç çekirdeğe sahip olduğu kanıtlandı

Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile Texas Üniversitesi araştırmacıları, NASA’nın ‘InSight’ misyonundan elde edilen verilerle Mars’ın yaklaşık 600 kilometre yarıçapında katı bir iç çekirdeğe sahip olduğunu ortaya koydu. Bulgular “Nature” dergisinde yayımlandı.

Giriş Tarihi: 09 Eylül 2025

Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile ABD'deki Texas Üniversitesinden araştırmacılar, NASA'nın artık görevini tamamlamış olan 'InSight' misyonu kapsamında elde edilen sismik verilerin analizini yaptı. Bilim insanları, uzun zamandır kabul gören görüşlerin aksine Mars'ın katı iç çekirdeğe sahip olduğunu gösteren kanıtlara ulaştı.

Bu iç çekirdeğin, Mars'ın derinliklerinde 600 kilometre yarıçapında olduğu belirtildi. Araştırma, "Nature" dergisinde yayımlandı.

