takvim-logo

Gülden Özel kimdir, kaç yaşında, nereli? TRT spikeri Gülden Özel'in hastalığı ne?

TRT’nin tanınan sesi Gülden Özel hayatını kaybetti. 58 yaşındaki spikerin vefatı, sevenlerini ve yakınlarını derin bir üzüntüye boğdu. Gelişmelerin ardından Özel'in biyografisi ve yaşamına ilişkin detaylar merak ediliyor. Peki Gülden Özel kimdir, neden vefat etti, hastalığı neydi?

takvim.com.tr
takvim.com.tr
ABONE OL
Gülden Özel kimdir, kaç yaşında, nereli? TRT spikeri Gülden Özel’in hastalığı ne?

TRT'nin yıllarca ekran ve radyo yayınlarında tanınan spikeri Gülden Özel, 58 yaşında hayatını kaybetti. Vefatı, sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu. İşte Gülden Özel'in biyografisi ve hakkında merak edilenler...

(sosyal medya)(sosyal medya)

GÜLDEN ÖZEL KİMDİR?

1967 yılında Antakya'da doğan Gülden Özel, 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından TRT'nin spikerlik sınavını kazandı ve Ankara Radyosu'nda göreve başladı.

(sosyal medya)(sosyal medya)

Daha sonra TRT Ankara Televizyonu'na geçen Özel, "Akşama Doğru", "Gide Gide Gap", "Gündem", "45 Dakika" ve "Kahve Molası" programlarında sunuculuk yaptı. 1997-2012 yılları arasında haber spikerliği görevini yürüttü. Bu dönemde TRT 2 Ana Haber Bülteni ve TRT 1 Sabah Haberlerini sundu.

(TRT)(TRT)

Gülden Özel'in hastalığı neydi?

Gülden Özel, TRT Spor yorumcusu Lütfü Özel ile evliydi ve bir çocuğu bulunuyordu.

Uzun yıllar kanser tedavisi gördü.

Gülden Özel'in cenazesi, 10 Eylül Çarşamba günü Kocatepe Camii'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.

Milli basketbolcu İlkan Karaman’ın ölümü bir yılı geride bıraktı: Babası her gün mezarını ziyaret ediyorMilli basketbolcu İlkan Karaman’ın ölümü bir yılı geride bıraktı: Babası her gün mezarını ziyaret ediyor
Milli basketbolcu İlkan Karaman'ın ölümü bir yılı geride bıraktı: Babası her gün mezarını ziyaret ediyor