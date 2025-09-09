Gülden Özel kimdir, kaç yaşında, nereli? TRT spikeri Gülden Özel’in hastalığı ne?

Giriş Tarihi: 09 Eylül 2025 12:19

TRT'nin yıllarca ekran ve radyo yayınlarında tanınan spikeri Gülden Özel , 58 yaşında hayatını kaybetti. Vefatı, sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu. İşte Gülden Özel'in biyografisi ve hakkında merak edilenler...

1967 yılında Antakya'da doğan Gülden Özel , 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından TRT'nin spikerlik sınavını kazandı ve Ankara Radyosu'nda göreve başladı.

(sosyal medya)

Daha sonra TRT Ankara Televizyonu'na geçen Özel, "Akşama Doğru", "Gide Gide Gap", "Gündem", "45 Dakika" ve "Kahve Molası" programlarında sunuculuk yaptı. 1997-2012 yılları arasında haber spikerliği görevini yürüttü. Bu dönemde TRT 2 Ana Haber Bülteni ve TRT 1 Sabah Haberlerini sundu.