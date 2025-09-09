Milli basketbolcu İlkan Karaman’ın ölümü bir yılı geride bıraktı: Babası her gün mezarını ziyaret ediyor

Muğla Datça’daki kazada hayatını kaybeden milli basketbolcu İlkan Karaman’ın babası İlhan Karaman, oğlunun vefatının üzerinden geçen bir yılın kendisine on yıl gibi geldiğini söyledi. Karaman, her gün mezarını ziyaret edip dua ederek hasretini dindirmeye çalışıyor. Oğlunun ismi Tekirdağ ve yakında İzmir’deki spor okullarına verilecek.

Giriş Tarihi: 09 Eylül 2025

Paylaş





ABONE OL

Muğla'da alkollü sürücü Emre Ali Önder'in (30) çarptığı milli basketbolcu İlkan Karaman'ın (34) ölümünün üzerinden tam bir yıl geçti. Milli basketbolcunun babası İlhan Karaman, "Oğlumu kaybedeli bir yıl geçti ama bana sanki 10 yıl gibi geldi. Her gün mezarına gidiyorum, ağlıyorum." dedi.

Kaza, geçen yıl 8 Eylül'de Datça'da meydana geldi. Karaman yolun karşısına geçmek istediği sırada, inşaat mühendisi Emre Ali Önder'in otomobilinin çarpmasıyla hayatını kaybetti.

İlkan Karaman (Takvim.com.tr)

Alkollü olduğu belirlenen Önder'e 5 yıl 4 ay hapis verildi.

Milli basketbolcunun babası İlhan Karaman, "Bir baba olarak kolay bir durum değil. Allah kimseye yaşatmasın. Her gün oğlumun kabrini ziyaret ediyorum, ağlıyorum. Onun işin sürekli dua ediyorum. Hasretimi, mezarını her gün ziyaret ederek bir nebze olsun dindiriyorum. İlkan'ın seveni çok. Rabbim mekanını cennet eylesin etsin inşallah. Tekirdağ'da kurulan bir spor okuluna oğlumun ismi verildi. Bu benim için çok gurur verici bir olay. Yakında İzmir'deki spor okuluna da oğlumun ismi verilecek." dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN