Bursa’da ormana girişler bariyerle kontrol altına alındı

Orman yangınlarını önlemek ve yanlış navigasyon yönlendirmelerini engellemek amacıyla Kestel Orhaniye Mahallesi’nde üç noktaya otomatik bariyer kuruldu. Kaymakamlık ve Orman İşletmesi’nden alınan izinle devreye giren bariyerler, telefonla arama yapılarak uzaktan açılabiliyor. Mahalle sakinleri uygulamadan memnun.

Giriş Tarihi: 09 Eylül 2025

Bursa Kestel'in Orhaniye Mahallesi'nde ormana girişlere bariyer kuruldu. Muhtar Osman Yıldız, 17 aydır görevde olduğunu söyledi. Amaçlarının orman yangınlarını önlemek ve yanlış yönlendiren navigasyonu engellemek olduğunu belirtti.

Kaymakamlık ve Orman İşletmesi'nden resmi izin alındı. Üç noktaya otomatik bariyer yerleştirildi ve 16 Ağustos'ta devreye girdi. Bariyerler, telefonla arandığında uzaktan açılabiliyor. Yıldız, kumanda satışı iddialarını reddetti. Her işlemin resmi olduğunu vurguladı. Mahalleliyse uygulamadan memnuniyet duyduğunu söyledi.

