Balıkesir’de seyir faciası: 1 çocuk babası Sertan Taşdelen kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti

Balıkesir’de arkadaşlarıyla manzara izlemek için Seyitgazi Tepesi’ne çıkan Sertan Taşdelen, oturduğu sırada dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Olay yerine sevk edilen ekipler, 1 çocuk babası Taşdelen’in cansız bedenine ulaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 09 Eylül 2025

Keyifli bir seyir trajik bir sona dönüştü. Balıkesir'de Sertan Taşdelen, seyir için arkadaşlarıyla beraber Seyitgazi Tepesi'ne çıktı. Oturduğu sırada dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten kayalıklara düştü.

Yapılan ihbar üzerine bölgeye aramakurtarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları sonucunda Taşdelen'in cansız bedenine ulaşıldı. 1 çocuk babası olan Sertan Taşdelen'in ani ölümü ailesi ve sevenlerini hüzne boğdu. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Taşdelen'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

