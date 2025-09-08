Ünlü oyuncu Kübra Süzgün'ün ailesinden şok iddia: “Kızımın fotoğraflarını izinsiz kullandılar, avukat işbirliği yaptı”

Çocuk oyuncu Kübra Süzgün’ün babası, kızının fotoğraflarının yıllarca izinsiz kullanıldığını, bu süreçte avukat Nail Gönenli’nin ve bazı isimlerin dolandırıcılık zincirine ortak olduğunu öne sürerek Özge Özpirinçci'ye sitem etti. Baba Süzgün, “A4 kağıdına sahte belge düzenleyip milyonlarca lira aldılar, kızımın hakkı gasp edildi” diyerek yaşananları Günaydın'a anlattı.

Ünlü çocuk oyuncu Kübra Süzgün'ün babası, kızının fotoğraflarının 2015'ten itibaren izinsiz olarak reklam kampanyalarında kullanıldığını, bu süreçte sahte belgelerle milyonlarca lira dolandırıcılık yapıldığını öne sürdü. Baba, ünlü avukat Nail Gönenli'nin de bu düzenin bir parçası olduğunu iddia ederek, "Kızımın emeği çalındı, hakkımız gasp edildi" sözleriyle yaşadıklarını anlattı. İşte Günaydın'ın gerçekleştirdiği röportajdan kaleme alınan satırlar: Sosyal medyada Özge Özpirinçci hakkında suçlamada bulunmuştunuz. Neler yaşadınız anlatır mısınız? -2015 yılında kızımın fotoğrafını sosyal medyada görüp bizi aradılar. Kızımı ünlü bir beyaz eşya firmasının marka reklam yüzü seçtiklerini söyleyip, bizi fotoğraf çekimine çağırdılar. Biz de kendimizi set ortamında bulduk. Kızımın fotoğrafını çektiler. Uzun süre ses çıkmadı. Ama fotoğraflarını çektikten sonra ne bir sözleşme ne de başka bir şey yaptılar. Bizi daha sonra sözleşme için çağıracaklarını zannettik. Aradan uzun bir süre geçtikten sonra kızımın fotoğraflarının tüm Türkiye'de ve yurt dışında kullanıldığını gördük. Şirketi arayıp, iznimiz olmadan fotoğrafları kullanamayacaklarını söyleyerek uyardık. Size konuyla ilgili dönüş yapacağız dediler. Meğer Metin Kıcır isimli şahıs, bu şirkete gidip, kızımın tüm hakları kendisindeymiş gibi para istemiş. Her yıl kızım üzerinden milyonlarca lira para almış. Bunların hiçbirinden benim haberim yok.

Özge Özpirinçci "KIZININ HAKKINI KORUMAN LAZIM" DEDİ Siz ne yaptınız bununla ilgili? -Bizi arayacaklarını söyledikleri için bekledik. Bu arada kızımın fotoğraflarını kullanmaya devam ettiler. Sene 2016 oldu, ben tekrar beyaz eşya şirketini aradım. Şirketin reklam departmanı kızımın yüzü olduğu reklam kampanyasının iptal olduğunu, 6 aya kadar binalardan sökeceklerini söylediler. Baktım devam ediyorlar kızımın fotoğrafını kullanmaya. Ben de şirketin binasına gittim. 'Kızımın fotoğrafını kullanamazsınız, binalara fotoğrafı giydirmişsiniz. Fotoğraflarını sökün yeter artık' dedim. Burada kızıma yapım şirketlerinden teklifler gelmeye başladı. 2017 yılında kızım çocuk oyuncu olarak ünlü oldu. 'Kadın' dizisine başladığı sırada, Özge Özpirinçci'ye bu şirketle yaşadığımızı anlattım. Özpirinçci, menajeriyle birlikte bana "Kızının hakkını koruman lazım, sana avukat bulalım" dedi. Özge Özpirinçci'nin yakın arkadaşı avukat Nail Gönenli beni aradı. "Bu dosyayı bana ver, bu işi ben halledeceğim" dedi. Ben de "Bu şirket kızımın fotoğrafını yıllarca izinsiz kullandı, hakkımızı ara" dedim, vekalet verdim. Arada konuşuyoruz kendisiyle "Ben halledeceğim, bana bırak" diyordu. Ben de tamam dedim. Kübra bu arada dizide çok ünlü oldu, ben de kızımın yanından hiç ayrılmıyordum. İşimden bile istifa etmiştim. Aradan zaman geçti kızımın diziyi çektiği dönemde, basında kızımla ilgili 'Kübra Süzgün 15 bin TL'lik dava açtı' diye haber çıktı. Ben de Nail'i aradım, "Benden ne belge istedin ne de dava açacağım diye bana haber verdin? Dava açacağını söylemeliydin. 15 bin TL gibi bir rakamla niye açtın?" diye konuştum. Kübra Süzgün / Özge Özpirinçci O da bana "Siz bana bırakın, haberlerin çıkması normal" dedi. Ben de o dönemde çok anlamadığım için dava sürecini ona bıraktım. Aradan biraz zaman geçti, Nail beni aradı. "Bilirkişi raporu sizin aleyhinize çıktı" dedi. Ben de "Nasıl olur? Kızımın fotoğraflarını izinsiz kullandılar, burada nasıl bizi haksız buldu bilirkişi raporu. Ben duruşmaya geleceğim" dedim. Mahkemeye gittim, hakim "Davanız ret oldu" dedi. Ben de şoka girdim. Nail'e "Kızımın fotoğrafları izinsiz şekilde hâlâ binalarda duruyor. Nasıl davamız ret olur, bana dava dosyasını ver, bakacağım" dedim. Dava sonrası "İşim var" dedi benden kaçtı. Ofisine sonra gidip dosyayı elime bir aldım ki, Nail Gönenli'nin ünlü beyaz eşya firmasını dolandıran kişiyle işbirliği yaptığını fark ettim. Dosyada Metin Kıcır isimli şahsın 2015 yılından itibaren ünlü beyaz eşya firmasıyla 'Kübra Süzgün'ün fotoğraf haklarını kullanabilirsin' diye para alarak sözleşme yaptığını gördüm.