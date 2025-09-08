Batuhan A gemisi hakkındaki soruşturmada kan donduran detay! Kaptan bile isteye ölüme götürmüş
Türkiye'nin günlerce konuştuğu Batuhan A gemisi hakkındaki soruşturma tamamlandı. Dosyadaki en çarpıcı detay gemi kaptanının kötü hava koşullarına rağmen sefere çıkarken "gemi zaten batacak" sözleri oldu.
Batuhan A adlı gemi, 6 mürettebatıyla, Balıkesir'in ada olan Marmara ilçesinden aldığı mermer tozlarını 15 Şubat 2024'te Bursa'nın Gemlik ilçesindeki limana getirirken kentin Karacabey ilçesi açıklarında İmralı Adası'nın güneybatısında su alıp battı. Farklı günlerde mürettebattan gemi sahibi Murat Altıntaş (47), kaptan Hasan Mehmet Uyanık (55), yağcı Hüseyin Tutuk (40), aşçı Zeynep Kılınç (33) ve stajyer Ahmet Atav'ın (22) cansız bedenleri bulundu, gemide mühendis olarak görevli Murat Çalışkan'a (33) ise henüz ulaşılamadı.
KAZANIN TEMEL SEBEBİ...
Soruşturmada savcılığa sunulan bilirkişi raporunda kazanın temel nedeninin, gemi ambarlarının sızdırmazlığının sağlanmaması olduğu belirtildi. Kaptan Hasan Mehmet Uyanık ve gemi sahibi Murat Altıntaş'ın, sefer sırasında sızdırmazlığa ilişkin zaafın farkına vardıkları ancak tedbir almadıkları, zamanla su alan mermer tozunun ağırlaşmasının geminin önce yavaşlaması, ardından rotasından sapmasına neden olduğuna ilişkin tespitler raporda yer aldı.
MUŞAMBA UYGUN SABİTLENMEYİNCE...
Raporda, mürettebatın pompalarla suyu tahliye etmeye çalıştığı ancak başarılı olamadığı, geminin motor gücünün de zayıfladığına dikkat çekildi. Ambar kapaklarının sızdırmazlığının muşambayla uygun şekilde sabitlenmediği ifade edildi. Gemi kaptanı ve geminin sahibinin asli kusurlu olduğu sonucuna varıldı.
Dosya kapsamında ifadeleri alınan müşteki ve tanık beyanları, HTS raporları, 112 Çağrı Merkezi kayıtları, EPIRB sinyal kayıtlarında gemi mürettebatının herhangi bir yardım çağrısında bulunmadıkları tespit edildi. Gemiden ve deniz yüzeyinden cansız olarak çıkartılan 5 mürettebatın üzerlerinde herhangi bir can yeleği olmadığı belirlendi. Gemide koruyucu, can yeleği veya tulumların bulunmasına rağmen mürettebatin üzerinde olmamasına dikkat çekildi.
Ancak gemi batması sonucu Altıntaş ve Uyanık'ın vefat etmelerinden dolayı "sanığın ölümü halinde kamu davasının düşürülmesine karar verilir" şeklindeki hüküm uyarınca 'kovuşturmaya yer yoktur' kararı verildi.