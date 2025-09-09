Afyonkarahisar’da dehşet! Eşini, kayınvalidesini ve baldızını tabancayla vurarak ağır yaraladı

Giriş Tarihi: 09 Eylül 2025 14:10

Örnekevler Mahallesi Kocatepe Parkı bölgesinde saat 11.00 sıralarında silahlı kavga ihbarı alan polis ekipleri, olay yerine geldi. M.T.'nin, boşanma aşamasında olduğu eşi K.T. il e k ayınvalidesi E.K. ve baldızı A.Ç.'yi tabancayla ateş ederek, bacanağı R.Ç.'yi ise tabancanın kabzasıyla başına vurup yaraladıktan sonra kaçtığı belirlendi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede K.T., E.K. ve A.Ç.'nin durumunun ağır olduğu belirlendi. Ekipler, durumu ağır olan yaralılara olay yerinde kalp masajı yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye götürdü. K.T., E.K., A.Ç. ve R.Ç.'nin tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Polisin çalışması sonrası yakalanan M.T. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.