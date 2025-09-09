takvim-logo

Afyonkarahisar'da dehşet! Eşini, kayınvalidesini ve baldızını tabancayla vurarak ağır yaraladı

Afyonkarahisar'da M.T., boşanma aşamasında olduğu eşinin ailesine dehşeti yaşattı. Damat kayınvalidesi ve baldızını tabancayla ateş ederek, bacanağını ise tabancanın kabzasıyla başına vurarak yaraladı. 3'ü ağır, 4 yaralı hastanede tedaviye alındı.

takvim.com.tr
takvim.com.tr
ABONE OL
Afyonkarahisar’da dehşet! Eşini, kayınvalidesini ve baldızını tabancayla vurarak ağır yaraladı

Örnekevler Mahallesi Kocatepe Parkı bölgesinde saat 11.00 sıralarında silahlı kavga ihbarı alan polis ekipleri, olay yerine geldi. M.T.'nin, boşanma aşamasında olduğu eşi K.T. ile kayınvalidesi E.K. ve baldızı A.Ç.'yi tabancayla ateş ederek, bacanağı R.Ç.'yi ise tabancanın kabzasıyla başına vurup yaraladıktan sonra kaçtığı belirlendi.

Afyonkarahisar'da dehşet! Eşini, kayınvalidesini ve baldızını tabancayla vurarak ağır yaraladı (takvim foto arşiv)Afyonkarahisar'da dehşet! Eşini, kayınvalidesini ve baldızını tabancayla vurarak ağır yaraladı (takvim foto arşiv)

DEHŞET SAÇTI

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede K.T., E.K. ve A.Ç.'nin durumunun ağır olduğu belirlendi. Ekipler, durumu ağır olan yaralılara olay yerinde kalp masajı yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye götürdü. K.T., E.K., A.Ç. ve R.Ç.'nin tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Polisin çalışması sonrası yakalanan M.T. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Afyonkarahisar'da dehşet! Eşini, kayınvalidesini ve baldızını tabancayla vurarak ağır yaraladı (takvim foto arşiv)Afyonkarahisar'da dehşet! Eşini, kayınvalidesini ve baldızını tabancayla vurarak ağır yaraladı (takvim foto arşiv)

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN