Başakşehir’de yangın paniği! Okulun bodrum katı dumanlarla doldu

Giriş Tarihi: 09 Eylül 2025 14:05

Başakşehir 'de bulunan İBB Şair Erdem Beyazıt Ortaokulu 'nun bodrum katında yangın çıktı. Dumanın hızla yayılması üzerine öğrenciler tahliye edilirken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü. Olayda kimsenin yaralanmadığı belirtilirken, okulda eğitime 1 gün ara verildi.

Başakşehir Şair Erdem Beyazıt Ortaokulu'nda yangın çıktı (DHA)

ÖĞRENCİLER TAHLİYE EDİLDİ

Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangını fark eden okulun personeli, durumu yönetime bildirerek öğrencilerin tahliye edilmesini sağladı.

KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine okula polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yaralanan ya da dumandan etkilenen kimsenin olmadığı anlaşıldı. İtfaiye ekipleri, dumanla dolduğu belirlenen bodrum katındaki yangına müdahale ederek, söndürdü.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Yangın nedeniyle öğrencilerin velilerine haber verilerek okulda eğitime 1 gün ara verildi.

VELİLER OKULA KOŞTU

Yangın haberini alarak okula gelen öğrenci velisi Yakup Süt, "Kırtasiyedeydim, fotokopi çektiriyordum. Yangın çıktığını duydum. Koşa koşa geldim çocuğumu almaya. Tedirgin olduk. Yetkililer ciddi bir şeyin olmadığını söyledi. Çocuklarımızı alıyoruz" dedi.