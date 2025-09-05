Terk edilen kadın Bakırköy'deki eski sevgilisinin evine saldırdı: "Beni eski kız arkadaşlarınla karıştırma"

Bakırköy'de kendisini terk eden eski sevgilisinin kapısına dayanan genç kadın apartmanı ayağa kaldırdı. Küfür edip tehditlerde bulunan kadın, farklı zamanlarda sık sık binaya gelerek kapının önünde dakikalarca hem ağladı hem bekledi. Kadının saldırılarından birinde 'Beni eski kız arkadaşlarınla karıştırma' dediği duyuldu.

Giriş Tarihi: 05 Eylül 2025 13:26

Paylaş





ABONE OL

Bakırköy'de bir kadın 8 ay ilişki yaşadıktan kendisini terk eden eski sevgilisi Candaş D.'nin (35) yaşadığı dairenin kapısına dayandı. Ayrılığı hazmedemeyen kadın, farklı zamanlarda geldiği dairenin kapısına yumruk ve tekme atarak küfürler yağdırdı. Bakırköy'de eski sevgili krizi: Kapıya tekme yumruk binayı birbirine kattı!

Candaş D., yaklaşık 4 yıl önce terk ettiği öğrenilen kadından şikayetçi oldu. Ebru Ş.'nin binayı birbirine kattığı anlar güvenlik kameralarına yansırken, görüntülerde kadının Candaş T.'ye "Beni eski kız arkadaşlarınla karıştırma" diye bağırdığı anlar da duyuluyor.

Ebru Ş. binayı birbirine kattı (DHA) İDDİA GÖRE AKLİ DENGESİNİN YERİNDE OLMADIĞINI ÖĞRENİNCE İLİŞKİYİ BİTİRDİ



İlk olay, 20 Ağustos Çarşamba günü saat 17.15 sıralarında Cevizli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Candaş D. yaklaşık 4 yıl önce Ebru Ş. ile ilişki yaşamaya başladı. Candaş D., iddiaya göre kadının akli dengesinin yerinde olmadığını öğrenince ilişkisini 8 ay sonra bitirdi. Bu durumu hazmedemeyen kadın, aylarca dairenin önüne gelerek eski sevgilisini taciz edip olay çıkardı.