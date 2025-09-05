takvim-logo

Annenin hisleri gerçek çıktı! 17 yıl sonra DNA testi gerçeği ortaya koydu | "Oğlum yaşıyor ve mutlu değil"

Yıllarca evlat acısıyla yaşayan aile, açtırdıkları mezardan çıkan DNA raporuyla hayatlarının şokunu yaşadı. 17 gün kuvözde kaldıktan sonra öldü denilen bebek, onlara ait değildi. 'Oğlumuzun öldüğüne hiç inanmadık' diyen Fatma- Ercan Aslan çifti bu süreçte yaşadıklarını anlattı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yaşayan Fatma-Ercan Aslan çifti, ilk çocuklarının dünyaya gelmesiyle anne baba olmanın sevincini yaşadı. İmam olan baba ve ev hanımı anne, bu duyguyu ikinci çocuklarını dünyaya getirerek perçinlemek istedi. Fatma Aslan'ın (50), 2008 yılında evinde erken doğum yapması üzerine 7 aylık doğan bebeği önce Bismil Devlet Hastanesi'ne, sonra Diyarbakır'daki Dağkapı Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi. Çiftin Muhammed Furkan ismini verdikleri bebek, burada erken doğum nedeniyle kuvöze alındı. Doğum sırasında oluşabilecek komplikasyonlar her aile için normal bir durum iken Aslan ailesi için kabusa dönüştü. Aile yaşadıklarını süreci Milliyet'teki habere göre şu şekilde anlattı:

"BEBEĞİNİZ VEFAT ETTİ DEDİLER"

"Erken doğum nedeniyle kuvöze alınan bebeğimiz, 17 gün boyunca hastanede kaldı. Görmek ya da süt vermek için birçok kez talepte bulunduk ama hiçbirine izin verilmedi. Eşimin hamileliği süresince hem eşim hem de bebeğimiz hiçbir sağlık sorunu yaşamadı. Sadece bebeğimiz erken dünyaya geldiği için kuvöze konuldu. 17 gün sonra hastaneden gece 03.00 gibi arayıp, 'Başınız sağ olsun. Bebeğiniz vefat etti' dediler."

17 yıl önce hastanede 'öldü' denilerek verilen bebekleri kendilerine ait çıkmadı (takvim foto arşiv)17 yıl önce hastanede 'öldü' denilerek verilen bebekleri kendilerine ait çıkmadı (takvim foto arşiv)

MEZAR AÇILDI GENETİK BAĞ BULUNMADI

Hastane yetkilileri tarafından bebeklerinin ölüm haberinin verilmesi üzerine cenazeyi teslim alan aile, Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığı'na defnetti. Ancak ailenin yıllar içinde bebeklerinin yaşadığına dair şüpheleri günden güne arttı. Bunun üzerine savcılığa başvurarak mezarın açılmasını talep ettiler. Çıkan sonuç ise şok etti. Çünkü 3 yıl önce başlatılan soruşturma kapsamında yapılan fethi kabir işleminin ardından geçen yıl haziran ayında Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA testinde, cenazenin Fatma Aslan ile genetik bağının bulunmadığı belirlendi.

"BEBEK BİZİM DEĞİLDİ"

Hastanedeki yetkililerin oğlu Muhammed Furkan cenazesini kutu içinde teslim ettiğini söyleyen Ercan Aslan, "Devlet memuruyum, imamlık yapıyorum. Mezar yerini biliyoruz, defnettik. Ancak sonrasında Yeniköy Mezarlığı kayıtlarında bu defin yerinin bulunmadığını söylediler. O dönem Mezarlıklar Müdürlüğü'nde görevliydim, böyle bir şeyin olması mümkün değildi. Hemen savcılığa başvurduk. DNA eşleşmesi yapıldı ve uyuşmazlık tespit edildi. Cenazesini teslim aldığımız bebek bizim değildi. Bu durumu öğrenince içimiz rahatladı" diyerek yaşadığı buruk sevinci anlattı.

"İÇİM CIZ ETMEDİ, GÖZÜMDEN BİR DAMLA YAŞ GELMEDİ"

Anne Fatma Aslan, "Ölüm haberini aldığımda oğlumun öldüğünü hiç hissetmedim çünkü içim cız etmedi, gözümden bir damla yaş gelmedi. Hep içimde bir his vardı. Oğlumun yaşadığına inanıyordum. 3 yıl önce eşimle karar verdik ve savcılığa başvurduk. Mezar açıldı, DNA testi yapıldı ve sonuçta uyuşmadı. Oğlumun hayatta olduğundan emindim. Onun Diyarbakır'da ya da çevresinde bir yerde olduğunu düşünüyorum. Oğlum başka bir aileye verilmiş olabilir. 5 Şubat 2008'de Diyarbakır ve çevresinde doğan tüm bebeklere DNA testi yapılsın" diyerek yetkililere seslendi.

"OĞLUM YAŞIYOR VE MUTLU DEĞİL"

Anne olduğu için hislerinin çok kuvvetli olduğunu söyleyen Fatma Aslan, "Oğlum yaşıyor ve mutlu değil, hissediyorum. Belki zengin bir aileye verildi ama huzurlu değil. 3 yıldır mücadele veriyoruz ve bu durum bizi çok yıprattı. 17 yıldır süren bu hasretin bitmesini istiyoruz. Oğlum Diyarbakır ya da ve çevresinde yaşıyor. Çünkü Diyarbakır'a geldiği zaman da gittiği zaman da ben hissediyorum. Yani belki kimilerine saçma da gelebilir kimileri yani 'Böyle şey de olur mu?' diyebilir ama ciğeri yanan bir anne bunu hissediyor" dedi.

