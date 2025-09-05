Annenin hisleri gerçek çıktı! 17 yıl sonra DNA testi gerçeği ortaya koydu | "Oğlum yaşıyor ve mutlu değil"
Yıllarca evlat acısıyla yaşayan aile, açtırdıkları mezardan çıkan DNA raporuyla hayatlarının şokunu yaşadı. 17 gün kuvözde kaldıktan sonra öldü denilen bebek, onlara ait değildi. 'Oğlumuzun öldüğüne hiç inanmadık' diyen Fatma- Ercan Aslan çifti bu süreçte yaşadıklarını anlattı.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yaşayan Fatma-Ercan Aslan çifti, ilk çocuklarının dünyaya gelmesiyle anne baba olmanın sevincini yaşadı. İmam olan baba ve ev hanımı anne, bu duyguyu ikinci çocuklarını dünyaya getirerek perçinlemek istedi. Fatma Aslan'ın (50), 2008 yılında evinde erken doğum yapması üzerine 7 aylık doğan bebeği önce Bismil Devlet Hastanesi'ne, sonra Diyarbakır'daki Dağkapı Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi. Çiftin Muhammed Furkan ismini verdikleri bebek, burada erken doğum nedeniyle kuvöze alındı. Doğum sırasında oluşabilecek komplikasyonlar her aile için normal bir durum iken Aslan ailesi için kabusa dönüştü. Aile yaşadıklarını süreci Milliyet'teki habere göre şu şekilde anlattı:
"BEBEĞİNİZ VEFAT ETTİ DEDİLER"
"Erken doğum nedeniyle kuvöze alınan bebeğimiz, 17 gün boyunca hastanede kaldı. Görmek ya da süt vermek için birçok kez talepte bulunduk ama hiçbirine izin verilmedi. Eşimin hamileliği süresince hem eşim hem de bebeğimiz hiçbir sağlık sorunu yaşamadı. Sadece bebeğimiz erken dünyaya geldiği için kuvöze konuldu. 17 gün sonra hastaneden gece 03.00 gibi arayıp, 'Başınız sağ olsun. Bebeğiniz vefat etti' dediler."
MEZAR AÇILDI GENETİK BAĞ BULUNMADI
Hastane yetkilileri tarafından bebeklerinin ölüm haberinin verilmesi üzerine cenazeyi teslim alan aile, Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığı'na defnetti. Ancak ailenin yıllar içinde bebeklerinin yaşadığına dair şüpheleri günden güne arttı. Bunun üzerine savcılığa başvurarak mezarın açılmasını talep ettiler. Çıkan sonuç ise şok etti. Çünkü 3 yıl önce başlatılan soruşturma kapsamında yapılan fethi kabir işleminin ardından geçen yıl haziran ayında Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA testinde, cenazenin Fatma Aslan ile genetik bağının bulunmadığı belirlendi.
"BEBEK BİZİM DEĞİLDİ"
Hastanedeki yetkililerin oğlu Muhammed Furkan cenazesini kutu içinde teslim ettiğini söyleyen Ercan Aslan, "Devlet memuruyum, imamlık yapıyorum. Mezar yerini biliyoruz, defnettik. Ancak sonrasında Yeniköy Mezarlığı kayıtlarında bu defin yerinin bulunmadığını söylediler. O dönem Mezarlıklar Müdürlüğü'nde görevliydim, böyle bir şeyin olması mümkün değildi. Hemen savcılığa başvurduk. DNA eşleşmesi yapıldı ve uyuşmazlık tespit edildi. Cenazesini teslim aldığımız bebek bizim değildi. Bu durumu öğrenince içimiz rahatladı" diyerek yaşadığı buruk sevinci anlattı.