Annenin hisleri gerçek çıktı! 17 yıl sonra DNA testi gerçeği ortaya koydu | "Oğlum yaşıyor ve mutlu değil"

" İÇİM CIZ ETMEDİ, GÖZÜMDEN BİR DAMLA YAŞ GELMEDİ" Anne Fatma Aslan , "Ölüm haberini aldığımda oğlumun öldüğünü hiç hissetmedim çünkü içim cız etmedi, gözümden bir damla yaş gelmedi. Hep içimde bir his vardı. Oğlumun yaşadığına inanıyordum. 3 yıl önce eşimle karar verdik ve savcılığa başvurduk. Mezar açıldı, DNA testi yapıldı ve sonuçta uyuşmadı. Oğlumun hayatta olduğundan emindim. Onun Diyarbakır'da ya da çevresinde bir yerde olduğunu düşünüyorum. Oğlum başka bir aileye verilmiş olabilir. 5 Şubat 2008'de Diyarbakır ve çevresinde doğan tüm bebeklere DNA testi yapılsın" diyerek yetkililere seslendi.

17 yıl önce hastanede 'öldü' denilerek verilen bebekleri kendilerine ait çıkmadı (takvim foto arşiv)

"OĞLUM YAŞIYOR VE MUTLU DEĞİL"



Anne olduğu için hislerinin çok kuvvetli olduğunu söyleyen Fatma Aslan, "Oğlum yaşıyor ve mutlu değil, hissediyorum. Belki zengin bir aileye verildi ama huzurlu değil. 3 yıldır mücadele veriyoruz ve bu durum bizi çok yıprattı. 17 yıldır süren bu hasretin bitmesini istiyoruz. Oğlum Diyarbakır ya da ve çevresinde yaşıyor. Çünkü Diyarbakır'a geldiği zaman da gittiği zaman da ben hissediyorum. Yani belki kimilerine saçma da gelebilir kimileri yani 'Böyle şey de olur mu?' diyebilir ama ciğeri yanan bir anne bunu hissediyor" dedi.

