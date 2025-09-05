Antalya'da protezi dar gelen 13 yaşındaki Özge'nin okula gitme umudu destek bekliyor

Henüz 13 günlükken sol bacağı kesilen Özge Yıldırım, babasının kurduğu düzenekle yürümeyi öğrendi. Ancak mevcut protezi artık küçük geldiği için kullanamıyor. Ailesi, 50 bin TL'lik yeni protez için destek çağrısında bulunuyor. Okullar açılırken, protezsiz kalan Özge’nin eğitim hayatı tehlikede.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 05 Eylül 2025

Paylaş





ABONE OL

Antalya'da Özge Yıldırım'ın (13), henüz 13 günlükken sol bacağı kesildi. Babasının evin tavanına kurduğu düzenekle yürümeyi öğrendi. Her yaş aldığında protezi değişti. Ancak şu anda da mevcut protezi Özge'ye dar geldi.

Baba Ali İhsan Yıldırım, şunları söyledi: ''Protez için 50 bin TL gerekiyor. Bizim bunu karşılayacak gücümüz yok. Özge protezsiz kaldı. Okullar başlıyor, protez olmazsa okula gidemeyecek. Takınca da dar olduğu için çok kötü yürüyor. Vatandaşlarımızdan ve devletimizden destek bekliyoruz.''