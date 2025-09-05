ABD'de evlenen çift Zonguldak'ta Türk usulü düğünle mutluluğu kutladı

ABD’de tanışıp evlenen Ertan Küçüköksüz ile Meghan Victoria Beck, baba ocağı Zonguldak’ta Karadeniz ezgileri eşliğinde Türk usulü düğün yaptı. Gelin Meghan, “Türk insanı çok sıcak, yemekleri ise ayrı güzel.” dedi.

Giriş Tarihi: 05 Eylül 2025

ABD'de yaşayan Ertan Küçüköksüz, 3 yıl önce Meghan Victoria Beck ile tanıştı. Geçen yıl Amerika'da evlendi.

Çift, baba ocağı Zonguldak'ta da Türk usulü düğün yapma kararı aldı.

Gelindamat ve düğüne katılanlar Karadeniz ezgileri eşliğinde dans etti. Gelin Meghan Victoria Beck "Türk insanı çok sıcak. Türk yemekleri ise ayrı güzel. Ertan'la evlendiğim için çok şanslıyım." dedi.