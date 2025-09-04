Günlerdir haber alınamıyordu: Türk bilim insanı Furkan Dölek tutukevinde ortaya çıktı
ABD'de çalıştığı kurumla ilgili tespit ettiği sorunları sosyal medyada ifşalaması üzerine uzun süredir kendisinden haber alınamayan Türk fizikçi Furkan Dölek’in, New York Buffalo Federal Tutukevi'nde olduğu belirlendi. Dölek'in yakalanıp tutuklanmış olabileceği yönündeki tahminler, maalesef gerçekleşmiş oldu.
ABD'de bir süredir kayıp olan Türk bilim insanı Furkan Dölek'ten sevindiren haber geldi. Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunun girişimleriyle Dölek'in, New York Buffalo Federal Tutukevi'nde bulunduğu öğrenildi.
"İSTEĞİMİZ TÜRKİYE'YE DÖNMESİ"
Furkan Dölek'in kardeşi Esra Dölek Coşkun, 27 Ağustos'tan bu yana kendisinden haber alınamayan Dölek'in sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, öncelikli amaçlarının onun en kısa sürede Türkiye'ye dönüşünü sağlamak olduğunu ifade etti. Esra Dölek ayrıca yardımlarını esirgemeyen tüm dışişleri yetkililerine ve Türkiye'nin New York Başkonsolosluk görevlilerine teşekkürlerini iletti.
Coşkun, kardeşinin, Buffalo kentinde bulunan tutukevine nakledildiği, hakim karşısına çıkmak için ise kendisine henüz bir tarih verilmediği bilgilerini paylaştı. Kardeşinin sesinin gayet iyi geldiğini söyleyen Coşkun, ilk aşamada amaçlarının Furkan Dölek'in "en hızlı şekilde Türkiye'ye dönüşünü sağlamak" olduğunu ifade etti. Coşkun, Dölek'le ilgili gelişmeleri New York Başkonsolosluğunun yakından takip ettiğini ve kendilerini bilgilendirdiğini belirtti.
ÖNCE İFŞALADI, SONRA KOVULDU
Bilim insanı Dölek, Mart 2024'te, ABD Enerji Bakanlığına bağlı Fermilab isimli laboratuvarda, araştırmacıların sağlığını tehdit eden radyoaktif riskler olduğu konusunda tespitlerde bulunmuş ve bunu ABD'li yetkililerle paylaştığını sosyal medya üzerinden duyurmuştu. Dölek'in bu paylaşımı üzerine Nisan 2024'te vizesinin iptal edildiği kendisine bildirilmiş ve işten çıkarılmıştı. CERN, Fermilab ve Virginia Tech gibi önemli kurumlarda çalışan Dölek'in süreçle ilgili paylaşımları sosyal medyada gündem olmuştu.
HAKSIZLIĞA KARŞI YÜRÜYÜŞ YAPMIŞTI
Akademik araştırmalar için verilen vizesinin (J1) iptaline karşı dava açan Dölek, hukuki girişimleri sonuç vermeyince, son 4 aydır ülkede vizesiz olarak ikamet etmek durumunda kalmış ve Kanada'ya doğru bir protesto yürüyüşü başlatmıştı.
ACILI AİLESİ OĞULLARININ YOLUNU GÖZLEMİŞTİ
Furkan Dölek'in annesi Zuhal Dölek, en son 27 Ağustos'ta Mohawk bölgesine girerken görüştükleri oğlundan o günden sonra haber alamadıklarını söyleyerek aşağıdaki cümleleri dile getirmişti: "Oğlum bir protesto yürüyüşü yapıyordu. Çünkü ülkeden yasal çıkışına izin vermiyorlardı. Hava yolundan çıkışı halinde tutuklanma ihtimali vardı, çünkü Virginia Üniversitesi çıkış belgesini vermiyordu. 'Bunu yapmak zorundayım anne, sesimi duyurmak zorundayım, Mohawk bölgesine girmek üzereyim' dedikten sonra bütün ilişiğimiz kesildi. Telefonları kapandı, bilgisayarları kapandı, hiçbir şekilde ulaşamadık kendisine. 5 gündür hiç haber alamadık. Çocuğum zor durumdaydı, sağlık sorunları vardı.
Daha önce bir baygınlık geçirmiş, yaşlı bir kişinin yanında kalıyordu. Kaçak gözüktüğü için çalışamıyordu. Daha önce üniversiteyle mahkemelikti, mahkemeyi kazanmıştı fakat mahkeme sürecinde ülkeden çıkamıyordu, çıkmadığı için de kaçak duruma düştü. Arkadaşları kalp krizi geçirdiğini sanıp kalp masajı yaparken kaburgalarını incitmişler, yürümekte zorlanıyordu. İki çantası vardı, 'Anne, eşyalarımı atmak zorundayım' dedi. Çok kötü günler geçirdik, hiç haber alamadık. Amerika hükümetinden, konsolosluktan hiçbir bilgi gelmedi. Karayipler'den bir avukatın bize ulaşması sayesinde birkaç numaraya ulaştık ve gözaltına alındığını öğrendik. Oğlumun tutuklu olma ihtimali var. Devletimiz ve büyükelçimizin desteğiyle oğlumun yasal yollardan çıkışını sağlamak istiyoruz. ABD'nin yeni mülteci kanununa göre oğlumun El Salvador'da cezaevine deport edilmesini istemiyoruz, akademik kariyeri var. İnşallah oğluma sağ salim kavuşacağız."
"HAPİSHANEDE OLMASINDAN ENDİŞE EDİYORUZ"
Baba Hasan Dölek ise oğlu için Adana'daki evlerini sattıklarını söyleyerek, "Bilim insanı oğlumuzun yaptığı önemli çalışmalar ortada. Onu kurtarmak için Adana'daki evimizi sattık, 50 bin dolar gönderdik. Ama şu anda hiçbir haber alamıyoruz. Orada bir avukat tutma imkânımız da kalmadı. Yeni mülteci kanununa göre El Salvador'daki bir hapishaneye gönderilmesinden endişe ediyoruz. Ne olur sesimizi duyun" diye konuşmuştu.