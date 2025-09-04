Günlerdir haber alınamıyordu: Türk bilim insanı Furkan Dölek tutukevinde ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 04 Eylül 2025 09:34

Furkan Dölek (DHA)

"İSTEĞİMİZ TÜRKİYE'YE DÖNMESİ"

Furkan Dölek'in kardeşi Esra Dölek Coşkun, 27 Ağustos'tan bu yana kendisinden haber alınamayan Dölek'in sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, öncelikli amaçlarının onun en kısa sürede Türkiye'ye dönüşünü sağlamak olduğunu ifade etti. Esra Dölek ayrıca yardımlarını esirgemeyen tüm dışişleri yetkililerine ve Türkiye'nin New York Başkonsolosluk görevlilerine teşekkürlerini iletti.

Coşkun, kardeşinin, Buffalo kentinde bulunan tutukevine nakledildiği, hakim karşısına çıkmak için ise kendisine henüz bir tarih verilmediği bilgilerini paylaştı. Kardeşinin sesinin gayet iyi geldiğini söyleyen Coşkun, ilk aşamada amaçlarının Furkan Dölek'in "en hızlı şekilde Türkiye'ye dönüşünü sağlamak" olduğunu ifade etti. Coşkun, Dölek'le ilgili gelişmeleri New York Başkonsolosluğunun yakından takip ettiğini ve kendilerini bilgilendirdiğini belirtti.

ÖNCE İFŞALADI, SONRA KOVULDU

Bilim insanı Dölek, Mart 2024'te, ABD Enerji Bakanlığına bağlı Fermilab isimli laboratuvarda, araştırmacıların sağlığını tehdit eden radyoaktif riskler olduğu konusunda tespitlerde bulunmuş ve bunu ABD'li yetkililerle paylaştığını sosyal medya üzerinden duyurmuştu. Dölek'in bu paylaşımı üzerine Nisan 2024'te vizesinin iptal edildiği kendisine bildirilmiş ve işten çıkarılmıştı. CERN, Fermilab ve Virginia Tech gibi önemli kurumlarda çalışan Dölek'in süreçle ilgili paylaşımları sosyal medyada gündem olmuştu.