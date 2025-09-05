Depremzede Tunç Ateş YKS’de Türkiye 43’üncüsü oldu: “Yıkılan şehri kurtarmak istedim”

Tunç Ateş (solda) babası İsa Ateş, annesi Yıldız Ateş, ağabeyi Orçun Ateş, ablası Gülnaz Ateş ile birlikte zor günleri atlattı. Büyük bir başarıya imza attı. Enkazdan çıktığı ailesiyle İstanbul’a gelip okula kaydını yaptırdı.

Giriş Tarihi: 05 Eylül 2025

Türkiye, 6 Şubat 2023'de yüzyılın afetini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 12 ilimizi etkilerken geriye acı ve gözyaşı kaldı. Hataylı Ateş Ailesi'nin de evi yıkıldı. Tunç, bir süre annesi eYıldız Ateş (42), babası İsa Ateş (65), ablası psikolog Gülnaz Ateş (26) ve ağabeyi döner ustası Orçun Ateş (21) ile birlikte çadırda yaşadı. Ardından Afyonkarahisar'daki yurtta kaldı. Yaşadığı zorluklara rağmen lise eğitimini başarıyla tamamladı.

ANNEMİN SÖZÜ...

YKS'de 550 puan alarak sayısalda Türkiye 43'üncüsü oldu ve özel bir üniversitenin tıp fakültesini yüzde yüz burslu kazandı. Ateş, duygularını şu sözlerle anlattı: ''Depremden sonra, yaşadıklarımı motivasyona çevirmek istedim. Okul yolunda, enkazların, harabelerin içinden geçerken şehrim için bir şeyler yapmalıyım dedim. Benim motivasyonum bu oldu. Yıkılmış bir şehri kurtarmak için elimden geleni yapmak istedim. Annemin bir sözü vardı; 'Bir çocuk belki ülkeyi kurtaramasa bile bir ili kesin kurtarır' derdi. Bu benim öğretmenlerimin de bana kullandığı bir sözdü. Bu cümle de benim motivasyon kaynaklarımdan biri oldu. Enkazlardan duyduğumuz acıklı hikayeler yakın çevrelerimizden oluyordu. Arkadaşlarımızdan, öğretmenlerimizden kayıplar yaşadık. Şu an geriye bakınca çok hatırlamak istediğim anlar değil. Bunlara rağmen bu süreçleri atlatıp bu günlere gelebildiğim için çok mutluyum.''

DÜZENLİ VE PLANLI...

Ateş, başarısının sırrını ise şöyle açıkladı: "Düzenli çalıştım, öğrenmeyi sevdim. Doktor olmak, insanlara yardımcı olmak, onların hayatlarına dokunmak istedim. Sağlık alanına yön vermek istiyorum. Başarılı bir plastik cerrah olmak istiyorum. İnsanların hayatına dokunacak buluşlara imza atmak istiyorum."