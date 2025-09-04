takvim-logo

İstanbul Bahçelievler’de çökme yaşandı: Evlerine vinçle girdiler

Bahçelievler’de bir inşaatın temel kazısı sırasında yan binanın girişinde toprak kaydı. Apartman sakinleri, vinç yardımıyla evlerine girip çıkmak zorunda kaldı. Şirket, geçici köprü kurarak giriş çıkışları sağladı.

İstanbul Bahçelievler'de bir inşaatın temel kazısı sırasında, yan tarafında bulunan 5 katlı binanın girişinde toprak kaydı. Binada yaşayanların apartmana girememesi üzerine, inşaat şirketine ait vinç getirildi.

Vinçler köprü kurdu (DHA)Vinçler köprü kurdu (DHA)

EVE GİRİŞ ÇIKIŞLAR ZORLAŞTI

Olay, dün öğle saatlerinde Kocasinan Merkez Mahallesi Hatice Sokak'ta yaşandı. Binanın temel kazısı sırasında yan tarafta bulunan 5 katlı bina girişinde çökme meydana geldi. Çökmenin ardından daire sakinlerinin binaya giriş yapmaları zorlaştı.

Vatandaşlar eve girmekte zorlandı (DHA)Vatandaşlar eve girmekte zorlandı (DHA)

KAZA ALANINA VİNÇ GELDİ

Bunun üzerine inşaatı yapan şirket vinç çağırdı. Bir süre bina sakinlerinin vinç yardımı ile evlerine girip çıkmaları sağlandı. Daha sonra çalışanlar, demir ve tahtalarla geçici olarak kullanılmak üzere köprü oluşturdu. Temel çalışması bittikten sonra bina girişinin yeniden yapılacağı öğrenildi.

