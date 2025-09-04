İstanbul Bahçelievler’de çökme yaşandı: Evlerine vinçle girdiler

Giriş Tarihi: 04 Eylül 2025 10:42

Vinçler köprü kurdu (DHA)

EVE GİRİŞ ÇIKIŞLAR ZORLAŞTI

Olay, dün öğle saatlerinde Kocasinan Merkez Mahallesi Hatice Sokak'ta yaşandı. Binanın temel kazısı sırasında yan tarafta bulunan 5 katlı bina girişinde çökme meydana geldi. Çökmenin ardından daire sakinlerinin binaya giriş yapmaları zorlaştı.

Vatandaşlar eve girmekte zorlandı (DHA)

KAZA ALANINA VİNÇ GELDİ

Bunun üzerine inşaatı yapan şirket vinç çağırdı. Bir süre bina sakinlerinin vinç yardımı ile evlerine girip çıkmaları sağlandı. Daha sonra çalışanlar, demir ve tahtalarla geçici olarak kullanılmak üzere köprü oluşturdu. Temel çalışması bittikten sonra bina girişinin yeniden yapılacağı öğrenildi.