Olay, gece saatlerinde Ceyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki Ceyhun Kent Sitesi'nde meydana geldi. C.A. (25), kaçarak evlendiği taksi şoförü eşi Berk Alkan'dan şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı aldı. Bir süre önce eşi hakkında uzaklaştırma kararı da aldıran Cansu Alkan, kızı A.A. ile birlikte babası İlhami A.'nın evine gitti. Dün öğle saatlerinde Berk Alkan, kayınpederini arayıp kandilini kutlayarak, "Kızımı bir süredir göremiyorum. Akşam size geleceğiz" dedi. Daha sonra ablası D.A. (28) ile birlikte kayınpederinin evine giden Berk Alkan, zili çaldı. Kapıyı açan İlhami A., av tüfeğiyle damadına 3 el ateş etti. Berk Alkan kanlar içinde yere yığılırken, ablası D.A. ise olay yerinde sinir krizi geçirdi.