Kayseri'de korkunç olay: Husumetlisini bıçaklayarak öldürdü

Kayseri'de husumetli iki taksici arasında çıkan kavgada H.Ş., Mustafa Duran’ı karnından bıçakladı. Ağır yaralanan Duran, hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Zanlı H.Ş. ise yakalanmak üzere aranıyor.

Giriş Tarihi: 03 Eylül 2025

Kayseri'de henüz belirlenemeyen bir nedenle aralarında husumet bulunan taksici Mustafa Duran ile H.Ş. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. H.Ş., bıçakla Mustafa Duran'ı karnından bıçakladı. hastaneye Kaldırılan ağır yaralı Mustafa Duran, kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan cinayet zanlısı H.Ş'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

