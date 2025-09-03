Üç yaşındaki ayı Okan soğuk meyve yedikten sonra karın ağrısıyla hastaneye kaldırıldı

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veterinerlik Fakültesi’nde MR çekilen Okan isimli ayının sağlığı iyi çıktı. Uzmanlar, ayının aniden çok soğuk meyve yemesinin karın ağrısına yol açtığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 03 Eylül 2025

Üç yaşındaki Okan isimli ayı, yediği meyvelerden rahatsızlandı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne getirilen ayının MR'ı çekildi. Çekilen MR'da sağlıklı bulunan ayının yediği soğuk meyveler nedeniyle üşüttüğü öğrenildi. Yabani Hayvan Hastalıkları ve Ekoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Doktor Ebu Derda Günay ise ayının soğuk meyveyi aniden çok yediği için karın ağrısı olduğunu belirtti.

