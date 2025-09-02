MEVLİD KANDİLİ DUASI OKUNUŞU || Mevlid Kandili duası nasıl okunur?

Giriş Tarihi: 02 Eylül 2025 16:55

Mevlid Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) doğumunu anmanın sevincini taşıyan mübarek bir gecedir. Müslümanlar bu anlamlı gecede dualarla Rabbine yönelir, namaz kılar ve gönüllerini huzurla doldurur. Diyanet İşleri Başkanlığı 'nın yayımladığı Türkçe ve Arapça dualar da kandili ihya etmek isteyenler tarafından en çok araştırılanlar arasında yer alıyor.

(AA)

MEVLİD KANDİLİ DUALARI NELER, HANGİ DUALAR OKUNUR?

Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de mevlid kandili için okunacak çokça ayet ve dua bulunmaktadır. Bu mübarek gecede Müslümanın her ettiği dua kabul olur. Dua edenin duasına Allahu Teala (CC) icabet eder.

Mevlid Kandili'nde Kur'an-ı Kerim okumak ve dinlemek tavsiye edilir. Kulun isteklerini Allah'tan (CC) niyaz etmesi, tövbe ve şükür için dualar etmesi, Peygamber Efendimizin (SAV) şefaatini dilemesi tavsiye edilir.

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Bu yıl Mevlid Kandili, 3 Eylül 2025 Çarşamba gününe denk geliyor. Yani 3 Eylül'ü 4 Eylül'e bağlayan gece, Müslümanlar Mevlid Kandili'ni idrak edecek.