İş insanı Halit Yukay’ın naaşını çıkarma çalışmalarında flaş gelişme! DNA testi için parça alındı

Bu arada, Halit Yukay 'ın oyuncu arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ 'un da soruşturma kapsamında bilgisi alındı. Yukay'la son konuşan kişi olan Tatlıtuğ ifadesinde, "En son 4 Ağustos Pazartesi günü saat 17.09'da kendisi ile 37 saniye WhatsApp hattı üzerinden telefon görüşmem oldu. Yunanistan'da olduğum için ve Yalova'dan avara olan arkadaşım, bölgeden dolayı telefon çekmediği için, bu kanaldan görüşme yapıyorduk. Bunun öncesinde saat 14.28'de Halit Yukay'dan telefon geldi, müsait olamadığım için telefonu açamadım. Hemen arkasından Halit Yukay'dan 14.29'da, "Kıvanç selamlar servis geldi. Yarın parçayı gelip takacaklar. Ben de yola çıktım. Yarın yanındayım, çok selamlar yazdı. 15.10'da kendisini aradım, cevap vermedi denizde olduğu için. 15.14'te geri aradı, yine ben cevap veremedim. Karşılıklı meşgul durumumuz oldu. 17.09'da ben onu aradığımda telefonuma cevap verdi. 37 saniyelik bir görüşmemiz oldu. Sesi gayet rahattı ve gürültüsüz bir yerden geliyordu. Kendisi ile telefonla konuştuğumda, bana her şeyin yolunda olduğunu, yola çıktığını ve havanın da kötü olmadığını, her şeyin gayet güzel gittiğini, bana son derece rahat bir ses tonuyla söyledim" dedi.

Halit Yukay'ın yola çıktığı tekne (DHA)

"O GÜN BU GÜNDÜR KARDEŞİMİZİ ARIYORUZ"

Halit Yukay'ın yaptıkları programa göre bir gece Bozcaada'da konakladıktan sonra hava durumuna göre seyrine devam edeceğini ve 8 Ağustos'ta Halit Yukay'ın eşi, çocukları, kendi eşi ve oğlu ile teknesi olan bir çift ve çocukları ile Yunanistan tatillerine devam edeceklerini söyleyen Kıvanç Tatlıtuğ, ifadesine şöyle devam etti: "17.09'da telefonla konuştuktan sonra 37'nci saniyede ben kendisine lokasyonu sordum, 'Neredesin tam olarak' diye. O da bana, 'Kardeşim Marmara Adası'na yaklaştım. Akşama da Bozcaada'da olacağım. Hava kararmadan önce' dedi. 'Her şey kontrol altında, merak etme' dedikten sonra, ben kendisinden yine bana tam olarak lokasyonunu söylemesini istedim. 'Lokasyonunu söyle, gideceğin yerin hesabını ben de yapacağım' dedim. Lokasyon konuşmasından hemen sonra, sağanak bir rüzgarın içine girmiş bir ses duydum. Marmara Adası bölgesinde telefonun belli başlı yerlerde çekmediğine şahit oldum. Bundan 4 hafta önce kendi teknemi, Yalova'dan aynı rota üzerinden Halit Yukay ile beraber götürdük. Ondan dolayı telefon çeker, bir süre sonra konuşuruz diye telaş etmedim. Ara ara sürekli aramalara ve mesaj göndermelere devam ettim. Şarjının bitmiş olduğunu düşündüm. Daha sonra Halit Yukay'ın ekibinden Eren'e telefon açtım. Kendisi bu durumun, yani Halit'in telefonlara cevap vermeme durumunun, oradaki hattın gitmiş olmasından dolayı olabileceğini, normalde seyirdeyken böyle ulaşılamadığı durumların az olduğu, ama telaş etmememiz gerektiğini, daha sonrasında kendisinin de aramaya devam edeceğini söyledi. İyi bir denizci olduğu için Bozcaada'dan sonra hava kötü olursa, Çeşme'de konaklayabileceği bilgisine ulaştım. O süre zarfında Halit'e ulaşamayanlar çoğaldığı için, gerekli mecralar durumdan bilgilendirildi. O gün bu gündür kardeşimizi arıyoruz."

Tatlıtuğ'un Yukay ile son kez konuştuğu saat olan 17.09'dan sonra defalarca kendisini arayıp, mesaj yazdığı da görüldü.

İş insanı Halit Yukay'ın naaşını çıkarma çalışmaları sürüyor (DHA)

SÜRTÜNME İZLERİ TESPİT EDİLDİ

92 metre boyunda, 11 metre genişliğindeki geminin ön tarafındaki çiziklerin nasıl meydana geldiği araştırılırken, yük gemisinin sürtme izlerinin bulunduğu yerden ve Yukay'ın parçalanan teknesinde izlerin olduğu kısımdan alınan numuneler, Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne gönderildi. İnceleme sonucunda; Halit Yukay'ın parçalanan teknesi ile 'Arel 7'nin önündeki sürtme izlerindeki boya kalıntılarının eşleştiği belirtildi. Kriminal rapora göre; geminin tahrip olan ve 'çarpma bölgesi' olarak değerlendirilen kısmından alınan mikro düzeydeki örneklerle, Halit Yukay'ın teknesinden alınan örneklerdeki renk ve katmanların benzer fiziki yapıda olduğu tespit edildi.

İş insanı Halit Yukay'ın naaşını çıkarma çalışmaları sürüyor (DHA)

KARA KUTU İNCELENECEK

Halit Yukay'ın parçalanan teknesinde, teknenin 'kara kutusu' olan ve geminin seyir güzergahı, tarih ve saat gibi detayları içeren, 'konsol' olarak tabir edilen parçada yapılan ilk incelemeden sonuç elde edilemedi. Cihazın, detaylı inceleme için yurt dışına gönderildiği öğrenildi. Yukay'ın parçalanmış teknesine çarptığı öne sürülen ve 'Taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla Yalova'da gözaltına alınıp, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 'Arel 7' isimli kuru yük gemisinin kaptanı Cemal Tokatlıoğlu, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı sonrası İstanbul'da yeniden gözaltına alınıp, tutuklandı.

Tekneye ait koltuk (DHA)

KAPTAN YERİNİ TERK ETMİŞ

4 Ağustos'ta Çanakkale'den aldığı çimentoları İzmit Limanı'na götürmek üzere yola çıkan ve Halit Yukay'ın teknesine çarptığı şüphesi ile Yalova Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından durdurulan 'Arel 7'nin demirlediği Yalova demir sahasında, mürettebatın ifadelerine de başvuruldu. Seyir sırasında gemide kaptanla birlikte 13 mürettebat olduğu öğrenilirken, ifadesinde gözcü ve yardımcısının kaza saatlerinde yemeğe indiğini söyleyen kaptan Cemal Tokatlıoğlu'nun 'otomatik kaptan' sistemini açarak yerini terk ettiği ihtimalinin, kazaya neden olduğu değerlendiriliyor.

CESEDİN PARÇA BÜTÜNLÜĞÜ RİSK ALTINDA

İş insanı Halit Yukay'ın denizin 68 metre derinliğindeki cansız bedenini çıkarma çalışmaları sürüyor. Bütünlüğü bozulma riski olan ceset, temasta bulunuldukça tahribata uğradığı için çalışmalar güçlükle yürütülüyor. Bu yüzden cenazeden alınan bir parça, DNA testi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Halit Yukay (DHA)

BİLİRKİŞİ RAPORUNA BAKILACAK

Öte yandan, Yalova Cumhuriyet Savcılığı dava dosyasını, kazanın olduğu yere en yakın olan Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı, daha önce Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nde incelenen 'Arel 7' isimli kuru yük gemisinin önündeki sürtme izlerinin bulunduğu yerden alınan numuneleri, Yukay'ın parçalanan teknesinden alınan numunelerle eşleşip eşleşmediğini tespit etmek için bilirkişi ekibinin incelemesini de kararlaştırdı.

