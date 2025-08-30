Halit Yukay'ın ölümünde 'kritik 16 dakika': Teknenin kara kutusu yurt dışına gönderildi

İş insanı Halit Yukay’ın denizin ortasında parçalanan teknesinin ‘kara kutusu’nda yapılan ilk incelemeden sonuç elde edilemedi. Cihazın, detaylı inceleme için yurt dışına gönderildiği öğrenildi.

30 Ağustos 2025

Yolava'nın Bozcaada'ya gitmek üzere denize açıldığı teknesi, parçalanmış halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ın (43), cansız bedeninin çıkarılması için çalışmalar sürerken, tekneye çarptığı iddia edilen 'Arel 7' isimli kuru yük gemisinin tutuklanan kaptanı Cemal Tokatlıoğlu'nun (61) avukatı Nuri Koray Kurun, "Gemide kullanılan boya ile teknede kullanılan boyanın içindeki kimyasalın araştırılması lazım, net bir sonuç elde edebilmek için." dedi.

İNCELEMEK İÇİN YURT DIŞINA GÖNDERİLDİ

Halit Yukay'ın parçalanan teknesinde, teknenin 'kara kutusu' olan ve geminin seyir güzergahı, tarih ve saat gibi detayları içeren, 'konsol' olarak tabir edilen parçada yapılan ilk incelemeden sonuç elde edilemedi. Cihazın, detaylı inceleme için yurt dışına gönderildiği öğrenildi.

KAPTANIN AVUKATI: KRİTİK 16 DAKİKA

Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sürerken, 'Arel 7' gemisinin tutuklu kaptanı Cemal Tokatlıoğlu'nun (solda) avukatı Koray Kurun, "Halit Yukay'ın telefon sinyali saat 17.09'da kesildi. Kuru yük gemisi, olay yerinden saat 17.25 sıralarında geçti ve 17.27'de de manevra yaparak enkazın çevresinde dolaştı. Aradaki 10-15 dakikalık boşlukta ne yaşandığının savcılık tarafından araştırma yapılması gerekmektedir." dedi.