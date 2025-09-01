takvim-logo

Esenyurt'ta panik anları | Asker eğlencesinde havai fişek atıldı ortalık savaş alanına döndü

İstanbul Esenyurt'ta bir asker eğlencesinde havai fişek atılması mahalle sakinlerinin tepki göstermesine neden oldu. Gençler ve mahalle sakinleri arasında başlayan tartışmada ortalık savaş alanına döndü. İşte o anlar...

Panik anları dün akşam saatlerinde Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde yaşandı.

Esenyurt'ta asker eğlencesinde kavga kamerada

Esenyurt'ta panik anları | Asker eğlencesinde havai fişek atıldı ortalık savaş alanına döndü (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Esenyurt'ta panik anları | Asker eğlencesinde havai fişek atıldı ortalık savaş alanına döndü (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

HAVAİ FİŞEK ATILDI ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Asker eğlencesi sırasında havai fişek atan gençlere mahalle sakinleri tepki gösterdi.

Aralarında çıkan sözlü tartışma kısa sürede sokağa taşarak kavgaya döndü.

Esenyurt'ta panik anları | Asker eğlencesinde havai fişek atıldı ortalık savaş alanına döndü (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Esenyurt'ta panik anları | Asker eğlencesinde havai fişek atıldı ortalık savaş alanına döndü (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Ortalığın savaş alanına döndüğü olay ise polisin gelmesiyle son bulurken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

