Boğaziçi Üniversitesi'ndeki kanlı cinayetin nedeni ortaya çıktı! Hilal Özdemir'in ablası konuştu...
İstanbul Sarıyer'de, Ayberk Kurtuluş (20), Boğaziçi Üniversitesi'nin kampüsünde bulunan kafede çalışan eski kız arkadaşı Hilal Özdemir'i (15) silahla vurarak öldürdükten sonra intihar etmişti. 15 yaşında hayatını kaybeden Hilal Özdemir'in ablası Sedef Özdemir, olay hakkında konuştu. Ablası yaptığı açıklamada, kardeşinin ortak arkadaşları tarafından Ayberk Kurtuluş ile tanıştırıldığını belirterek, 'Hilal'in peşinde dolaşıyor, Hilal'in gözünü boyamaya başladı; işte 'Ben seni çok seviyorum' diyerek, hediyeler göndererek Hilal'i kandırıyor. Hilal'i öldürmesinin sebebi de kıskançlık.' dedi.
Olay, önceki gün akşam saat 19.40 sıralarında Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü Yerleşkesi içerisinde bulunan kafenin önünde meydana geldi. İddiaya göre, Ayberk Kurtuluş tartıştığı kız arkadaşı Hilal Özdemir'i silahla ateş ederek öldürdü.
İstanbul Sarıyer'de Ayberk Kurtuluş (20) Boğaziçi Üniversitesi kampüsündeki kafede çalışan kız arkadaşı Hilal Özdemir'i (15) silahla vurarak öldürdükten sonra intihar etmişti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları kontrollerde Kurtuluş ve Özdemir'in hayatını kaybettiklerini belirledi. Kurtuluş ve Özdemir'in cansız bedenleri, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
ADIM ADIM TAKİP ETMİŞ
Ayberk Kurtuluş'un eski kız arkadaşı Hilal Özdemir'i canlı konum uygulamasından takip ederek bulduğu ortaya çıktı.
ABLA KARDEŞİNİN ÖLDÜĞÜNÜ SOSYAL MEDYADAN ÖĞRENMİŞ
Hilal Özdemir'in ablası Sedef Özdemir ise yaptığı açıklamalarda; ""Ben kardeşimin öldüğünü sosyal medyadan öğrendim. Bu kişi iki kere içeri giriyor. Benim kız kardeşime diyor ki 10 dakika görüşelim mi diyor o da kabul ediyor. Kardeşim otopsi raporlarına göre tam tetik çekildiği anda kaçmaya çalışıyor ve kafasının arkasından vuruluyor." ifadelerini kullandı.
KENDİNİ ÇOK İYİ BİRİ OLARAK TANITMIŞ
Abla Özdemir; "Hilal'le bir ortak arkadaşları tarafından tanıştırılıyor. Hilal'in peşinde dolaşıyor Hilal'in gözünü boyamaya başladı işte ben seni çok seviyorum diyerek hediyeler göndererek Hilal'i kandırıyor. Hilal'i öldürmesinin sebebi de kıskançlık. Hilal'e birkaç kere yumruk atıyor sonra Hilal gidiyor arkadaşı diyor ki bir daha görüşme de yok ben hayatta görüşmem diyor. Bir arkadaşı mesaj atıyor Hilal'e Ayberk kendi intihar edecek silah var elinde diye. Ayberk okula gidip tekrardan gittiğinde diyor ki 'elimde silah yok bir şeyim yok ben seninle konuşmak istiyorum 10 dakika beni dinle. Hilal istemiyorum diyor gel diyor. Kardeşimin ensesinden onca insanın içinde tutup götürüyor sonrasında konuşmasına bile fırsat vermiyor. Arkadaşı diyor ki sadece oyuncak silah gibi bir ses duydum sonra tabanca sesi duydum, Hilal yerdeydi sonrasında da kendi kafasına sıkmış. Hilal canlı konumu kapatmamış zaten onun telefonu hep Hilal'in elinde normalde çocuk o kadar iyi davranıyordu." dedi.