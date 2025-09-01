Boğaziçi Üniversitesi’ndeki kanlı cinayetin nedeni ortaya çıktı! Hilal Özdemir’in ablası konuştu...

Giriş Tarihi: 01 Eylül 2025 20:40

ADIM ADIM TAKİP ETMİŞ

Ayberk Kurtuluş'un eski kız arkadaşı Hilal Özdemir'i canlı konum uygulamasından takip ederek bulduğu ortaya çıktı.



ABLA KARDEŞİNİN ÖLDÜĞÜNÜ SOSYAL MEDYADAN ÖĞRENMİŞ

Hilal Özdemir'in ablası Sedef Özdemir ise yaptığı açıklamalarda; ""Ben kardeşimin öldüğünü sosyal medyadan öğrendim. Bu kişi iki kere içeri giriyor. Benim kız kardeşime diyor ki 10 dakika görüşelim mi diyor o da kabul ediyor. Kardeşim otopsi raporlarına göre tam tetik çekildiği anda kaçmaya çalışıyor ve kafasının arkasından vuruluyor." ifadelerini kullandı.



Boğaziçi Üniversitesi'ndeki kanlı cinayetin nedeni ortaya çıktı (DHA)



KENDİNİ ÇOK İYİ BİRİ OLARAK TANITMIŞ

Abla Özdemir; "Hilal'le bir ortak arkadaşları tarafından tanıştırılıyor. Hilal'in peşinde dolaşıyor Hilal'in gözünü boyamaya başladı işte ben seni çok seviyorum diyerek hediyeler göndererek Hilal'i kandırıyor. Hilal'i öldürmesinin sebebi de kıskançlık. Hilal'e birkaç kere yumruk atıyor sonra Hilal gidiyor arkadaşı diyor ki bir daha görüşme de yok ben hayatta görüşmem diyor. Bir arkadaşı mesaj atıyor Hilal'e Ayberk kendi intihar edecek silah var elinde diye. Ayberk okula gidip tekrardan gittiğinde diyor ki 'elimde silah yok bir şeyim yok ben seninle konuşmak istiyorum 10 dakika beni dinle. Hilal istemiyorum diyor gel diyor. Kardeşimin ensesinden onca insanın içinde tutup götürüyor sonrasında konuşmasına bile fırsat vermiyor. Arkadaşı diyor ki sadece oyuncak silah gibi bir ses duydum sonra tabanca sesi duydum, Hilal yerdeydi sonrasında da kendi kafasına sıkmış. Hilal canlı konumu kapatmamış zaten onun telefonu hep Hilal'in elinde normalde çocuk o kadar iyi davranıyordu." dedi.