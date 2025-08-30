Giresun’da düğün kutlamasında trajedi! Yenge kazara damadını vurdu: ''Çok üzgünüm''

Giresun Şebinkarahisar’da bir düğün sonrası yaşanan talihsiz kazada, damat Ali Karaca göğsünden vurularak hayatını kaybetti. Yenge Fatma Karaca ve eşi tutuklandı, zanlı pişmanlığını dile getirdi.

Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2025

Giresun Şebinkarahisar'da Beyzanur Bayazit ile Ali Karaca, Turpçu köyündeki evlerine gitti. Düğün merasimi sonrası kutlamalar köyde de devam ederken, çift evlerine uğurlanmak üzereyken iddiaya göre havaya ateş açmak için silaha sarılan damadın yengesi Fatma Karaca, kazayla Ali Karaca'yı (23) göğsünden vurdu.

Ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yenge Fatma Karaca ve eşi H.K. tutuklandı.

Katil zanlısı ifadesinde, "Eşimin tabancasını alarak kutlama amaçlı ateş ettim. Böyle olsun istemezdim. Çok üzgünüm." dedi.

