Aksaray’da dondurma kamyonunda korkunç cinayet: Emekli mühendis firmanın müdürü tarafından öldürüldü

Günlerdir kayıp olarak aranan emekli jeoloji mühendisi Tekin Atılgan’ın cansız bedenine ulaşıldı. Çalıştığı dondurma firmasının sahibi Yaşarcan Kahya tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Katil zanlısının Atılgan’ın cesedini günlerce dolapta sakladıktan sonra Niğde’nin Altunhisar ilçesi yakınlarında bir araziye attığı anlaşıldı.

Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2025

Kan donduran olay, Aksaray'da yaşandı. Bir dondurma firmasında çalışan emekli jeoloji mühendisi Tekin Atılgan (54), 20 Ağustos günü işe gittikten sonra ortadan kayboldu. Tekin'e ulaşamayan ev arkadaşı, emniyete giderek kayıp başvurusunda bulundu. Polis, önce Atılgan'ın ailesiyle ardından da çalıştığı dondurma firmasındaki mesai arkadaşları ile görüştü. Polis, en son işyerine gittiği belirlenen Tekin Atılgan'ın cinayete kurban gitmiş olabileceği üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırdı.

ARAÇ GÜZERGAH DIŞINA ÇIKMIŞ

Dondurma araçlarının gidiş-geliş güzergahlarını inceleyen polis, bir aracın güzergah dışına çıkarak Niğde'nin Altunhisar ilçesi civarına gittiğini ve bir bölgede uzun süre beklediğini tespit etti. Bunun üzerine bölgeye giden polis, arazide yaptığı aramada firmaya ait bir dondurma dolabı buldu. Dolabı açtığında ise Atılgan'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Polis, dondurma firmasının müdürü Yaşarcan Kahya'nın (30), tartıştığı Tekin Atılgan'ı silahla vurup öldürdükten sonra cesedi kokmaması için dondurma dolabında sakladığını, daha sonra da dolabı dondurma aracıyla araziye götürüp attığını belirledi. Yaşar Kahya, yakalandı.

