Antalya’da ağaçta ölü bulunan gencin ölümünde cinayet şüphesi

Antalya’da yaşayan Mehmet Uğurkutu, evinin bahçesindeki ağaçta asılı halde ölü bulundu. Uğurkutu’nun kendi hayatına son vermediği, bir cinayete kurban gittiği iddiaları ortaya atıldı. Gencin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2025

Antalya'da yaşayan Mehmet Uğurkutu, evinin bahçesindeki ağaçta asılı halde ölü bulundu. Uğurkutu'nun kendi hayatına son vermediği, bir cinayete kurban gittiği iddiaları ortaya atıldı. İddiaya göre; gencin bir kız ile görüştüğü ve kızın ailesinin bu ilişkiyi onaylamadığı için genci tehdit ettiği öne sürüldü. Gencin şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

