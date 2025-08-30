Şanlıurfa’da damda kitap okuyan 9 yaşındaki çocuk yorgun mermiyle vuruldu: 3,5 ay sonra hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde evinin damında kitap okuyan Mehmet Yeşilay’a isabet eden yorgun mermi, küçük çocuğun yaşam savaşını kaybetmesine neden oldu. Acılı aile, gözyaşlarıyla defnetti.

Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2025

Korkunç olay, 11 Mayıs'ta Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde meydana geldi. Evinin damında kitap okuyan Mehmet Yeşilay'a (9) iddiaya göre, nereden ateşlendiği belirlenemeyen yorgun mermi isabet etti. Yapılan muayenede Yeşilay'ın yorgun mermiyle yaralandığı tespit edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan çocuk 3 buçuk ay sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Cenazesi yakınlarına teslim edilen çocuk, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

