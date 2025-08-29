TÜRGEV gençlere destek olmaya devam ediyor

1996’dan bu yana Türkiye’nin farklı şehirlerindeki yurtlarıyla on binlerce gencin yanında olan TÜRGEV, gençlerin kültürel, sosyal ve manevi gelişimini destekliyor.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Başkanı Av. Hatice Akıncı Yılmaz, 2025–2026 eğitim öğretim yılı öncesi yaptığı açıklamada, gençlere yönelik hizmetleri ve vakfın misyonunu paylaştı.

Yılmaz, "1996'dan bu yana binlerce gencin yolculuğuna eşlik eden TÜRGEV, Türkiye'nin farklı şehirlerindeki yurtları ve uluslararası açılımlarıyla on binlerce öğrencinin yanında oldu. Yurtlarımız, kapısından giren her genç için yalnızca bir oda değil, güvenin ve gelişimin kapısı oldu" ifadesini kullandı.

TÜRGEV yurtlarının yalnızca barınma değil, gençlerin kültürel, sosyal ve manevi gelişimleri için de merkezler olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Geleceğin Türkiye'si, kökleriyle barışık, güçlü ve umutla yürüyen gençler üzerine yükselecektir. Gençlerimiz dünyanın neresinde olursa olsun kendilerini yalnız hissetmesin. Her genç için bir imkan, her genç için bir gelecek var." dedi.

