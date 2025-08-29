Gazze’de insani kriz derinleşiyor: Açlık ve ablukada binlerce can kaybı

BM yetkilileri, Gazze’de açlığın yavaş ve sessiz bir ölüme neden olduğunu vurgularken, yardım merkezlerine İsrail’in keskin nişancıları tarafından saldırılar sürüyor.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2025

Paylaş





ABONE OL

Soykırımcı İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de on binlerce insanı katletti. Yüz binlerce yaralı insan ise hayatta kalma mücadelesi verdi. Son aylarda tamamen ablukaya alınan Gazze'de insanlar bir yudum suya, bir tas çorbaya ve tedavi için ilaca hasret bırakıldı. Yardım dağıtım merkezlerine gelenler ise İsrail'in keskin nişancıları tarafından hedef seçildi. Bugüne kadar bir lokma ekmek için sıraya giren en az 500 kişi şehit edildi.

Gıdaya ulaşamayan 300'ü aşkın kişi de açlıktan hayatını kaybetti. BM Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, insani felaketin yaşandığı Gazze Şeridi'nde açlığın herkesi yavaş ve sessiz bir ölüme mahkum ettiğini, insanların çaresizce yemek ararken can verdiğini belirtti. BM, Gazze'deki açlık ve kıtlığın sonlandırılması için acil eylem çağrısını yineledi. Krizin 'kasıtlı olarak tasarlanmış bir felaket' olduğuna dikkat çekildi.

BM toplantısında Cezayir'in Temsilcisi Amar Bencama, Gazzeli bir bebeğin açlıktan ölmek üzere olduğu fotoğrafı gösterip "Hayatta kaldı ama son 4 günü. Öfkeliyiz." dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN