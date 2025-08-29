Küçükçekmece’de denetimli serbestlik yükümlüleri okullarda “Geçmişin İzlerini Sil, Geleceğe Renk Kat”

Denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlüler, Küçükçekmece ve Avcılar’daki 85 okulda bakım, onarım ve temizlik çalışmalarına katılarak eğitime destek veriyor.

Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2025

İstanbul Küçükçekmece Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlülerin kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılması amacıyla 'Geçmişin İzlerini Sil, Geleceğe Renk Kat' projesini başlattı. Proje kapsamında yükümlüler, Küçükçekmece ve Avcılar'da belirlenen 85 okulun bakım ve onarım çalışmalarına katıldı. İnfaz ve koruma memurlarının denetim ve kontrolünde projede yer alan yükümlüler, belirlenen okullarda çalışmaya başladı.

Yükümlüler, Küçükçekmece'deki 19 okulda kapsamlı boyama ve badana, tadilat işlemlerini, 65 okulda temizlik, çevre bakımı, masaların zımparalanması ve cilalanması işini yaptı.

