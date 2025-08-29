İstanbul’da iki gizemli kayıp: Boğaziçi’nde yüzücü kayboldu, Belaruslu spor yöneticisi sırra kadem bastı

24 Ağustos’taki Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’na katılan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’dan bir daha haber alınamazken, Belarus Spor Dayanışma Fonu yöneticisi Anatol Kotau da İstanbul ziyareti sonrası kayıplara karıştı. Arama çalışmaları devam ediyor.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2025

Paylaş





ABONE OL

İstanbul'da ilginç kayıp olayları yaşandı. Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov, İstanbul Boğazı'nda 24 Ağustos'ta yapılan Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na katıldı. Bir daha karaya çıkamadı. Rus yüzücüyü arama çalışmaları devam ederken başka bir gizemli olay daha yaşandı. İddialara göre; Belarus Spor Dayanışma Fonu Uluslararası Daire Başkanı Anatol Kotau, 21 Ağustos Perşembe günü kişisel işleri için İstanbul'a uçtuktan sonra sırra kadem bastı.

Polonya'da sığınmacı olarak kalan Kotau'dan bir iz yok... (Takvim.com.tr)

İstanbul'a indikten sonra eşine mesaj atan Kotau'dan bir daha haber alınamadı. Kotau'nun hiçbir aramaya cevap vermediği ve en son 1 hafta önce mesajlaşma uygulamalarında çevrimiçi olduğu belirtildi. Anatol Kotau'nun 21 Ağustos saat 13:49'da Varşova'dan İstanbul Havalimanı'na giriş yaptığı saptandı. Kotau'nun aynı gün içerisinde Trabzon'a uçak ile gittiği ve yine aynı gün içerisinde saat 18.35 uçağıyla Deniz Hudut Kapısı'ndan ülkeden çıkış yaptığı belirlendi.