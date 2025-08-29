Kıvanç Tatlıtuğ’un 17:09’daki son araması: Halit Yukay’dan cevap gelmedi!

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 4 Ağustos günü 17:09’da Halit Yukay ile bir görüşme yaptı. Ardından çağrıları cevapsız kaldı. WhatsApp üzerinden yaptığı aramalar da kayıtlara böyle yansıdı...

Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2025

Yat firması sahibi Halit Yukay, 4 Ağustos'ta Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere 'Graywolf' isimli teknesiyle denize açıldı. Ancak bir daha kendisinden haber alınamadı. Araştırmalar sonucu Arel 7 adlı geminin çarptığı ve teknenin parçalandığı saptandı. Kaptan Cemal Tokatlıoğlu (61), tutuklandı. Günler süren inceleme sonucu Yukay'ın cansız bedeninin kaza yerinde ve 68 metre derinlikte olduğu anlaşıldı. Yukay'ı arama çalışmalarına katılan Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un da ifadesi alındı. Tatlıtuğ Yunanistan'da olduğunu, yakın dostu Yukay'ın da kendisinin yanına gelmek için yola çıktığını vurguladı.

Tatlıtuğ şunları söyledi: 4 Ağustos'ta Halit'ten mesaj geldi. 'Kıvanç yola çıktım. Yarın yanındayım' dedi. 17.09'da Halit'i aradım. 37 saniyelik bir görüşmemiz oldu. Sesi rahattı. 'Neredesin tam olarak' diye sordum. O da bana, 'Kardeşim akşama Bozcaada'da olacağım. Her şey kontrol altında, merak etme' dedi. Ara ara sürekli aramalara devam ettim. Ama cevap gelmedi. Halit iyi bir denizciydi. Bozcaada'dan sonra hava kötü olursa, Çeşme'de konaklayabileceği bilgisine ulaştım. O süre zarfında Halit'e ulaşamayanlar çoğaldığı için gerekli mecralar durumdan bilgilendirildi.

Yukay'ın cenazesini çıkarma çalışmalarına rüzgar ve dalga nedeniyle başlanamadı. Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait 'TCG Işın' da olumsuz hava şartları nedeniyle demir atamadı. Yukay'ın cansız bedeninin asansör sistemiyle deniz dibine inecek olan dalgıçlar tarafından çıkarılması planlanıyor.