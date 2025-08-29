Zorla evliliği engelledi, şimdi üniversiteye başladı: Diyarbakır’ın cesur muhtarı Dilek Demir
13 yaşında zorla evlendirilen Dilek Demir, Muradiye Mahallesi’nde 41 kız çocuğunun erken yaşta evlenmesini engelledi. Kendi hayalini de gerçekleştirip Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde eğitimine başladı.
Diyarbakır'da Muradiye Mahallesi Muhtarı Dilek Demir (53), 13 yaşında zorla evlendirildi. Muhtarlığa gelen ihbar mektupları sayesinde 41 kız çocuğunun erken yaşta evlenmelerini engelledi. Şimdi de kendi hayalinin peşinden gitti. Üniversite sınavını kazandı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü'ne yerleşti.