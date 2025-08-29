İstanbul Çekmeköy’de Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç silahlı saldırıda hayatını kaybetti

İstanbul Çekmeköy'de kafede oturan Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Meriç, kurtarılamadı. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2025

İstanbul Çekmeköy'de kafede oturan Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırgan olay yerinden kaçtı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi.

Hastaneye kaldırılan ağır yaralı Tuncay Meriç, kurtarılamadı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olayı gören Bekir Kaya, "Ben arkadaşlarımla kafede oturuyordum. Lavaboya kalktım. Olayın olduğu kafede maç özeti izleniyordu. Ben de ona dalmıştım. Tartışma olmadı. Hiçbir diyalog olmadı." dedi.

