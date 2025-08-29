Antalya'da boşanmak istemeyen adam intihar girişiminde bulundu!

29 Ağustos 2025

Şaşkına çeviren olay Antalya'da yaşandı. Bir süredir ailevi sorunlar yaşayan ve eşinin boşanma davası açtığı Ender E. boşanmak istemediğini belirterek eşi ile tartışmaya başladı. Ardından evinin balkonuna çıkarak intihar girişiminde bulundu. Yaklaşık 1 saat süren ikna çabasından sonra eşinin boşanma davasını geri çekeceğine söz vermesiyle eyleminden vazgeçti.

