Hasan Akçakayalıoğlu’nun kızı Defne Akçakayalıoğlu Miami’de hayatını kaybetti

ABD’nin Miami kentinde yaşamını yitiren genç akademisyen Defne Akçakayalıoğlu, Chicago Üniversitesi’nde aldığı eğitimin ardından Miller Tıp Fakültesi’nde görev yapıyordu. Cenazesi İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı.

Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2025

Türk iş dünyasının tanınmış isimlerinden Hasan Akçakayalıoğlu ile eşi Zeynep Akçakayalıoğlu'nun kızları Defne Akçakayalıoğlu, yaşadığı ABD'nin Miami kentinde hayatını kaybetti. Defne Akçakayalıoğlu'nun vefatı, ailesi ve yakın çevresinde derin bir üzüntüye yol açtı.

Genç kızın cenazesi, dün Barbaros Hayrettin Paşa Camii Levent'te kılınan öğle namazının ardından Ulus Mezarlığı'na defnedildi. Chicago Üniversitesi'nde bilişsel bilimler alanında eğitim alan Akçakayalıoğlu, kısa süre önce Miami'de bulunan Miller Tıp Fakültesi'ndeki görevine başlamıştı.

