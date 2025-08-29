Adana’da mide fıtığı ameliyatı sonrası genç kadın yaşamını yitirdi: “Yanlış ameliyat” iddiası

Irak’ta güzellik uzmanı olarak çalışan Çiğdem Bulut, Adana’da geçirdiği mide fıtığı ameliyatı sonrası iç organlarında hasar oluştuğu ve ihmal nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edildi. Ailesi, hastane ve doktor hakkında şikayette bulundu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2025

Paylaş





ABONE OL

Irak'ta güzellik uzmanı olarak çalışan Çiğdem Bulut (33), bir yakınının taziyesi için kısa süre önce Adana'ya geldi. Burada mide rahatsızlığı yaşadığı için gittiği doktorda kendisine mide fıtığı teşhisi konuldu. Bulut, tedavi için ameliyat olmak istedi. Genç kız, ameliyat için muayene olduğu Genel Cerrah Uzmanı Opr. Dr. B.G. ile anlaştı. Özel bir hastanede 18 Ağustos'ta ameliyata alındı. İki gün sonra taburcu edildi.

''PSİKOLOJİKTİR''

Genç kızın ameliyat sonrası kusma şikayetleri başladı. Yakınları, durumu operasyonu gerçekleştiren doktora anlattı. Doktorun kendilerine "Psikolojiktir, benim ameliyatımla alakalı değildir." dediği öne sürüldü. Yakınları, Bulut'un durumunun ağırlaşması üzerine kızı hastaneye getirdi. Bulut, yoğun bakım ünitesine alınarak entübe edildi.

Aynı gün, Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Mide fıtığı ameliyatı sonrası iç organlarında hasar oluştuğu iddia edilen Bulut, burada da ameliyata alındı ancak 27 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Bulut'un ölümünde yanlış ameliyat ve ihmalin olup olmadığı, otopsi sonucu kesinlik kazanacak.

''YANLIŞ AMELİYAT'' İDDİASI

Çiğdem Bulut'un yakınları, yanlış ameliyat yapıldığı iddiasıyla hastane ve doktor hakkında şikayette bulundu. Bulut'un üvey ağabeyi Barış Tumur, "Doktorlar, mide fıtığı ameliyatı nedeniyle diyaframının patladığını, midesinde çürüme, bağırsakta yırtık ve akciğerlerde sönme olduğunu söyledi. Basit bir mide fıtığı ameliyatına giren birinin, cenazesi geliyor. Yetkililerin gereğini yapmasını istiyoruz." dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN