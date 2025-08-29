takvim-logo

Aksaray’da kayınpeder dehşeti! Damadına kurşun yağdırdı

Aksaray'da kan donduran bir olay yaşandı. Yılmaz Atak (59), yanında kalan kızıyla boşanma aşamasında olan damadı Uğur Deniz'i (37) tabancayla 9 el ateş ederek öldürdü.

Olay, saat 21.00 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesinde meydana geldi. Uğur Deniz, 2 yıldır ayrı yaşadığı boşanma aşamasında olduğu eşiyle konuşmak için kayınpederi Yılmaz Atak'ın evine gitti.

KURŞUN YAĞDIRDI

Boşanmak istemediğini belirten 2 çocuk babası Uğur Deniz ile kayınpederi Yılmaz Atak arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Yılmaz Atak, damadı Uğur Deniz'e tabancayla 9 el ateş etti. Deniz kanlar içerisinde kalırken, silah sesini duyup eve gelen yakındaki polis ekipleri Atak'ı gözaltına aldı.

İhbarla gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Deniz'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Deniz'in cansız bedeni, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

