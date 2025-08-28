Hangisinin toplamı daha fazladır? Samanyolundaki yıldız sayısı, ağaç sayısı, gezegen sayısı, Asya'daki insan sayısı...

ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster’in son bölümünde heyecan doruğa ulaştı. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekrana gelen yarışmada, 50 bin TL barajını aşan yarışmacıya yöneltilen kritik soru hem stüdyodaki atmosferi gerdi hem de ekran başındaki izleyicileri merak içinde bıraktı.

Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2025 22:42

Kim Milyoner Olmak İster, son bölümüyle yine izleyenleri ekran başına kilitledi. 50 bin TL'yi geçen yarışmacının karşısına çıkan soru, programın en kritik anı olarak tarihe geçti. Oktay Kaynarca'nın yönlendirmeleriyle ilerleyen bölümde yaşanan heyecan dolu dakikalar, yarışmanın unutulmaz anları arasına girdi.

Hangisinin toplamı daha fazladır?

A- SAMANYOLUNDAKİ YILDIZ SAYISI

B- DÜNYADAKİ AĞAÇ SAYISI

C- GÜNEŞ SİSTEMİNDEKİ GEZEGEN SAYISI

D- ASYA'DAKİ İNSAN SAYISI

CEVAP: B