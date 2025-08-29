Aksaray’da küçük kahraman Nida Nur 81 bin TL bulup sahibine teslim etti

8 yaşındaki Nida Nur Kara, ekmek almak için çıktığı yolda içinde 1.700 euro bulunan cüzdanı buldu. Parayı sahibine ulaştıran Nida, teşekkür olarak 2 bin TL ödül aldı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2025

Paylaş





ABONE OL

Aksaray'da Nida Nur Kara (8), ekmek almak için dışarı çıktı. İçinde 1 bin 700 evro (81 bin TL) olan cüzdan buldu. Babası Ahmet Kara'yı çağırdı. Kara da kızıyla mahalle muhtarının yanına gidip parayı teslim etti. Cüzdanın Almanya'dan gelen gurbetçi bir kadına ait olduğu belirlendi. Parasını alan kadın, Nida'ya teşekkür edip 2 bin TL verdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN