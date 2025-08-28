Yüzme Yarışı'nda kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un sır kaybı! Boğuldu mu karaya mı çıktı? (takvim foto arşiv) Psikolog Elena Khors ise, "23 Ağustos'ta test yüzüşü için Nikolai ve Aleksi ile bir araya geldik. Daha sonra otellerimize döndük. Yarış günü üçümüz de aynı gemideydik. Start noktasında beraber atladık, bir daha da görmedim. Varış noktasında bekledik ama gelmedi. Daha sonra kayıp olduğunu öğrendik" ifadelerini kullandı.



"UYARMAMA RAĞMEN ROTASINI DEĞİŞTİRMEDİ"



Yarışa katılanlardan inşaat mühendisi amatör yüzücü Hayati Şamiloğlu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, Rus yüzücüyü yarış esnasında gördüğünü ve yanlış yöne doğru gittiği için uyardığını bildirdi. Yüzme Yarışında kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikovu uyarmış: Yanlış yöne gidiyorsun Yüzme Yarışı'nda kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'u uyarmış: "Yanlış yöne gidiyorsun" Bu ihbar üzerine Şamiloğlu, Kuzguncuk İskelesi'nden sahil güvenlik teknesi ile alınarak, Svechnikov'u son gördüğü yere götürüldü. İhbarına başvurulan Şamiloğlu'nun, gösterdiği koordinatlar kayıtlara geçti.



"BRO BRO DİYE SESLENDİM"



Şamiloğlu, "Bu yüzücüyle denizin ortasında karşılaştık. Her yüzücünün yüzdüğü istikamete değil farklı tarafa, güneydoğuya doğru yüzdüğünü görünce kendisine 10-15 kere 'bro bro' diye seslendim, sonunda duydu. O süre içerisinde de yaklaşıyordu ve çok hızlı yüzücüydü, benden hızlıydı. Duydu, bana doğru bakınca ona 'Wrong way' yani yanlış tarafa gidiyorsun diyerek sağ tarafı işaret ettim." dedi.

"KARAYA ÇIKTIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"



Şamiloğlu, "Kendisi beni duydu, anlamış gibi oldu ama 'Ben ne yaptığımı biliyorum, bana karışma' der gibi bir hareket yaptı ve aynı yöne yüzmeye devam etti. Çok kuvvetli bir yüzücüydü. Ben yüzücünün karaya çıktığını, denizde boğulmadığını düşünüyorum. Hedefini bilen, kasıtlı bir yüzüş yapıyordu. Öyle yönünü şaşırmış bir hali yoktu. Uyarmama rağmen rotasını değiştirmedi." dedi. Yüzme Yarışında kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikovu uyarmış: Yanlış yöne gidiyorsun "BEBEK'TE AKINTI TERSİNE DÖNÜYOR"



İstannbul Yüzme İhtisas Kulübü Başkanı Caner Aksüt yaptığı açıklamada, "Boğaz yarışında bazen akıntı çok olurken bazen rüzgar çok olur. Yani denizde dalga olur. Denizin dalgalı olması daha tehlikelidir. Bebek Koyu'na doğru yaklaştığınız zaman akıntı terse döndüğü için oraya girdiğinizde kalırsınız. Oradan çıkmak oldukça zordur. Bu şartlarda yüzmek zorlaşır. Bu spor dünyanın en önemli spor dalları arasında yer alıyor. Zaten yarışın enteresan olmasının sebebi de bu. Olay sadece Asya'dan Avrupa'ya geçmek değil. Doğru akıntıyı bulan şampiyon oluyor. Sonuçta bu bir havuz yarışı değil. Akıntılarla da boğuşarak, onları da bilerek buna göre yüzmek gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"YANLIŞ YERE GİTME İHTİMALİNİ ZAYIF GÖRÜYORUM"



Arama Kurtarma Daksar Başkanı emekli Deniz Albay Turgay Aytaç, yüzücünün sancak bir sağlık problemi yaşadıysa boğulmuş olabileceğini belirterek şu ifadelei kullandı:



"Yarışın güvenliğini sağlamak için yüzücülerin sağında ve solunda 60 bot vardı. Bunların dışında Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti'nin katılımıyla toplamda 100 tekne yarışta görev aldı. Ayrıca belirli noktalarda hakem botları var. Geçmiş yıllara göre 100 bot çok fazla. Elektronik çip ve şamandıra konularına gelirsek, elektronik bileklik gibi bir teknoloji var mı yok mu bilmiyorum. Şamandıra ise yüzme yarışının ruhuna aykırı. Yüzücü, şamandırayı tutup dinlenebilir. Ancak bu yarışmamış gibi olur. Makbul bir durum değil. Kuzeyden güneye doğru yüzücülere yardımcı olacak bir akıntı söz konusu. Ancak bu yıl fazla değildi. Akıntı fazla olursa orta hattan finişe doğru gittiklerinde kişileri Anadolu Yakasına doğru atıyor. Ve köprüye doğru gitmelerine reden oluyor. Bu sene akıntı az olduğu için geriye dönüş yapabildiler. Akıntının çok fazla etkisi yoktu bu sene.