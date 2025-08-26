takvim-logo

İstanbul Boğazı'nda kaybolan Rus yüzücüden haber yok! Savcılık kamera kayıtlarını istedi ! | Şok detay: Meğer dünya rekortmeniymiş

37'ncisi düzenlenen İstanbul Boğazı'ndaki Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov hala bulunamadı. Yarışa başladığı ancak çıkamadığı düşünülen Svechnikov için savcılık kamera kayıtlarını istedi. Öte yandan kayıp haberinin ardından apar topar Türkiye'ye gelen eşi Svechnikov'un dünya rekortmeni olduğunu ve Rusya'da da yüzme okulu sahibi olduğunu söyledi. Öte yandan çiftin 9 aylık bebekleri olduğu da öğrenildi.

İstanbul Boğazı'nda 24 Ağustos'ta 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen yarışa katılan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'un karaya çıkamadığının anlaşılması üzerine ekiplerce başlatılan arama çalışmaları 3'üncü gününde de sürüyor.

Deniz polisi ve sahil güvenlik ekiplerince, Rus sporcuyu aramak için yarışın gerçekleştiği Kanlıca-Kuruçeşme alanı başta olmak üzere Boğaz'da detaylı arama yapılıyor.

Öte yandan Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığının, Rus sporcunun kaybolmasına ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.

SAVCILIK KAMERA KAYITLARINI İSTEDİ
Soruşturma kapsamında savcılık, Sarıyer Kolluk Destek Tim Komutanlığına gönderdiği yazıda, Svechnikov'un kimlik ve adres bilgisinin tespit edilmesinin yanı sıra yarış sırasında alınan görüntüler ile gereken tüm kamera kayıtlarının toplatılıp gönderilmesini istedi.

Kaybolan Rus sporcunun yakınlarının tespit edilerek mağdur sıfatıyla ifadelerinin alınmasını talep eden savcılık, Svechnikov'u tanıyan ve aynı yarışma organizasyonunda yer alan kişilerin de belirlenip bilgi sahibi sıfatıyla beyanlarının alınması talimatını verdi.

Savcılık, otel ve hastane kayıtlarının araştırılarak kaybolan sporcuya dair herhangi bir kayıt girişi olup olmadığının da araştırılmasını talep etti.

KARISI APAR TOPAR İSTANBUL'A GELDİ
Rus yüzücünün eşi Antonina Svechnikov da haberi alır almaz ilk uçakla Türkiye'ye geldi. 9 aylık yavrusunu Moskova'da bırakan gözü yaşlı kadın, eşinin bulunması için umutlu olduğunu söyledi.

YÜZMEDE DÜNYA REKORTMENİ

Yetkililerin eşini bulmak için her türlü çabayı göstereceklerini belirttiklerini ifade eden Antonina, organizatörlerin de her türlü çabayı göstereceklerini sözlerine ekledi.

Ayrıca yüzmede dünya rekortmeni olduğu belirtilen Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un ülkesinde yüzme okulu sahibi olduğu öğrenildi. Yüzücünün öğrencileri de endişeli olduklarını söyledi.

Rus yüzücünün yakın bir arkadaşı ise, "Yirmi dokuz yaşındaki spor ustası adayı Nikolay Sveçnikov, yüzme yarışına katılmak için İstanbul'a geldi. Nikolay'ın eşi bana saat 17.00'de Nikolay'ın hala kıyıya çıkmadığını, aramalara saat 16.00'dan itibaren başlandığını yazdı" diye konuştu.

