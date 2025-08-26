İstanbul Boğazı'nda kaybolan Rus yüzücüden haber yok! Savcılık kamera kayıtlarını istedi ! | Şok detay: Meğer dünya rekortmeniymiş
37'ncisi düzenlenen İstanbul Boğazı'ndaki Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov hala bulunamadı. Yarışa başladığı ancak çıkamadığı düşünülen Svechnikov için savcılık kamera kayıtlarını istedi. Öte yandan kayıp haberinin ardından apar topar Türkiye'ye gelen eşi Svechnikov'un dünya rekortmeni olduğunu ve Rusya'da da yüzme okulu sahibi olduğunu söyledi. Öte yandan çiftin 9 aylık bebekleri olduğu da öğrenildi.