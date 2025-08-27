takvim-logo

Temu'dan alışveriş yaparken iki kere düşünün! Ürünlerin çoğu kanserojen | Hem fiyatla hem de sağlıkla oynayan Çinliye yaptırım yolda

Çinli Temu, Temmuz ayı sonuna kadar Türkiye'de temsilcilik açma sözü verdi ancak bu söz havada kaldı. Ülkede vergi ödemeyen ve istihdam sağlamayan Temu'nun 'ucuz platform' algısı oluşturmak için vergisiz fiyatını sitesinde gösterdiği anlaşıldı. Ödeme aşamasında ithalat gümrük vergisini Türk vatandaşlarına ödeten Temu, Türkiye'ye yaptığı satışlar için herhangi bir gümrük ya da gelir vergisi ödemiyor. Üstelik Temu'dan sipariş verilen ayakkabıların yarısında kanserojen madde saptandı. Çinli platform için yaptırım gündeme alındı.

Temu'dan alışveriş yaparken iki kere düşünün! Ürünlerin çoğu kanserojen | Hem fiyatla hem de sağlıkla oynayan Çinliye yaptırım yolda

Türkiye'de yerleşik olmayan e-ticaret pazar yerlerinin ülke ekonomisine verdiği zarar giderek büyüyor.

Bu platformlar Türkiye yasalarına uymadıkları için yasada belirtilen vergi dahil fiyatın gösterilmesi gibi yükümlülükleri de hiçe sayarak vatandaşın fiyat algısını manipüle ediyor.

Çinli Temu da bu platformlardan biri... Temu, Temmuz 2025 sonuna kadar Türkiye'de temsilcilik açma sözü verdi ancak bu söz de havada kaldı.

TEMU'DAN FİYAT OYUNU: UCUZ ALGISINI İŞLEMEK İÇİN VERGİSİZ FİYATI GÖSTERDİLER

Türkiye'ye gelen günlük 120-150 bin e-ithalat paketinin büyük bir kısmını Temu paketleri oluştururken, şirketin "ucuz platform" algısı oluşturmak için vergisiz fiyatını sitesinde gösterdiği anlaşıldı. Ardından ödeme aşamasında ithalat gümrük vergisini Türk vatandaşlarına ödeten Temu, kendi ise Türkiye'ye yaptığı satışlar için herhangi bir gümrük ya da gelir vergisi ödemiyor.

Bu platformlar geçtiğimiz yıl Türkiye'de yaklaşık 43 milyar TL'lik ciro yaparken bu rakamın bu yıl 83 milyar liraya ulaşması bekleniyor. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği'nin (ETİD) raporuna göre yabancı menşeili e-ticaret platformlarının bu yıl Türkiye'de 500 milyar liralık katma değer kaybına yol açacağı tahmin ediliyor.

TEMU'YA YAPTIRIM GÜNDEMDE

Türkiye'de Temu'ya yaptırım uygulanmasının gündeme alındığı, firmaya ait kargo gönderilerinin gümrüklerde daha sıkı denetimlere tabi tutulacağı öğrenildi. Bu gibi platformlardan gelen ürünler Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi gibi ürün güvenlik sistemlerine tabi olmadığı için kanserojen riski yüksek, insan sağlığına zararlı materyaller içerebiliyor.

TEMU'DAN GELEN AYAKKABILARDA KANSEROJEN MADDE ÇIKTI

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Berke İçten, bir grup gazeteciye yaptığı değerlendirmede, "Dernek olarak Temu'dan ayakkabı aldık. Bunları laboratuvara göndererek analizini yaptırdık. Yaklaşık yüzde 50'sinde çok yüksek oranlarda kanserojen ve alerjen maddeler, ağır metaller tespit edildi. Bunları Cumhurbaşkanı Yardımcımız ve Ticaret Bakanımıza raporları ile birlikte arz ettik. Tüketici üzerinde ciddi risk oluştuğunu anlattık. Bakan bey yakın zamanda konuya yeni bir düzenleme yapılacağını söyledi. Tedbirin eli kulağında diye düşünüyoruz" dedi.

"200 ORTA ÖLÇEKLİ AYAKKABI İMALATÇISININ KAPANMASINA SEBEP OLDU"

Yurtdışından ithalat yapmak isteyen firmaların ürünleri konteyner bazlı ithal ettiğinde TAREKS denetimine tabi olduklarını kaydeden İçten, "Temu'dan gelenler ise teste ya da TAREKS'e uğramadan tüketiciye ulaşıyor. Türkiye'de herhangi bir platformun mal satmasına karşı değiliz ama eşit şartlarda yarışma derdindeyiz. 2024 verilerine göre, Temu'dan 8 milyon çift bu şekilde ayakkabı gelmiş. Türkiye'de yıllık 72 milyon çift ithalat olduğu düşünüldüğünde yüzde 10'dan fazlası bu platformdan geliyor. Bu platform, 200 orta ölçekli ayakkabı üretim firmasının kapanmasına sebep oldu" dedi.

