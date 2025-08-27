Temu’dan alışveriş yaparken iki kere düşünün! Ürünlerin çoğu kanserojen | Hem fiyatla hem de sağlıkla oynayan Çinliye yaptırım yolda

Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2025 08:39

Türkiye 'de yerleşik olmayan e-ticaret pazar yerlerinin ülke ekonomisine verdiği zarar giderek büyüyor. Bu platformlar Türkiye yasalarına uymadıkları i çin yasada belirtilen vergi dahil fiyatın gösterilmesi gibi yükümlülükleri de hiçe sayarak vatandaşın fiyat algısını manipüle ediyor.

Türkiye'de temsilcilik açma sözü verip açmayan Temu'ya yaptırım yolda



Çinli Temu da bu platformlardan biri... Temu, Temmuz 2025 sonuna kadar Türkiye'de temsilcilik açma sözü verdi ancak bu söz de havada kaldı.

TEMU'DAN FİYAT OYUNU: UCUZ ALGISINI İŞLEMEK İÇİN VERGİSİZ FİYATI GÖSTERDİLER

Türkiye'ye gelen günlük 120-150 bin e-ithalat paketinin büyük bir kısmını Temu paketleri oluştururken, şirketin "ucuz platform" algısı oluşturmak için vergisiz fiyatını sitesinde gösterdiği anlaşıldı. Ardından ödeme aşamasında ithalat gümrük vergisini Türk vatandaşlarına ödeten Temu, kendi ise Türkiye'ye yaptığı satışlar için herhangi bir gümrük ya da gelir vergisi ödemiyor.