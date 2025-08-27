Haydarpaşa Limanı’nda hareketli dakikalar! Yakıt ikmal gemisinde yangın

İstanbul Haydarpaşa Limanı’nda yakıt ikmal gemisinin ambar kısmında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Sabah saatlerinde meydana gelen yangına çok sayıda ekip müdahale etti.

Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2025 08:07

Haydarpaşa Limanı'nda sabah saatlerinde hareketli dakikalar yalandı. Limanda demirli bulunan yakıt ikmal gemisinin ambar bölümünde saat 07.00 sularında çıktı.



ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ



Dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alındı.



Haydarpaşa Limanı'nda yakıt ikmal gemisinin ambar kısmında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.



Olayda ölen yada yaralanan olmadı.

Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatılırken, ekiplerin soğutma ve güvenlik çalışmaları sürüyor.



