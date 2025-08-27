SoloTürk 30 Ağustos gösteri uçuşu saat kaçta, nerede? 2025 SoloTürk 30 Ağustos Zafer Bayramı gösteri takvimi!

Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2025 16:53

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16C Blok-30TM uçağıyla gerçekleştirilecek bu özel gösteri, 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü başlayacak ve yaklaşık 20–27 dakika sürecek. Peki SoloTürk 30 Ağustos gösteri uçuşu saat kaçta? İşte SoloTürk, Zafer Bayramı gösterisi…

Gösteri uçuşu, 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 18:45'te Anıtkabir semalarında gerçekleştirilecek. Daha önce Ağustos ayı takviminde Gölbaşı'nda planlanan gösteri ile Anıtkabir'de yapılacak saygı uçuşu, tek bir etkinlik olarak birleştirildi.

(Kaynak: Sosyal Medya)

SOLOTÜRK 30 AĞUSTOS GÖSTERİSİ NE ZAMAN?

30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında SoloTürk, Ankara'da Anıtkabir semalarında özel bir gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Ekip, 26-27 Ağustos tarihlerinde çeşitli illerde selamlama uçuşları yaptıktan sonra 30 Ağustos'ta Ankara'ya gelecek ve sadece bu gün Anıtkabir üzerinde gösteri uçuşunu yapacak.

Aynı gün Türk Yıldızları da Kütahya Zafertepe Tören Alanı'nda saat 17:00'de selamlama uçuşu planlıyor.